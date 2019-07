O Verán Cultural da Lama promove o piragüismo para todas as idades

Actividades de piragüismo no río Verdugo © Concello da Lama

O luns 29 de xullo, dentro das actividades programadas no Verán Cultura, o Concello da Lama fomentará a práctica do piragüismo, coa posta en marcha de paseos en piraguas autobaleirables, desde a praia fluvial da Lama e a ponte vella do río Verdugo, para publicalo de todas as idades.

O Club de Piragüismo Vilaboa participará nesta actividade coa intervención de monitores experimentados e de embarcacións para que os asistentes fagan paseos en horario de 17.00 a 20.00 horas. Explicarán aos participantes o tipo de embarcacións que existen e como facer máis eficaz a palada para avanzar na auga.

A actividade gratuíta precisa de inscrición previa nas oficinas municipais da OMIX (teléfono 986.768.238- ext. 4). O prazo para apuntarse finaliza o mércores 24 de xullo ás 14.00 horas.

A praia fluvial do río Verdugo estrea a súa adhesión á Rede Galega de Praias sen fume e mellorou a súa accesibilidade grazas ás últimas reformas realizadas.