Remolcan a terra un tronco de cinco metros á deriva que poñía en perigo a navegación en Marín

Un tronco duns cinco metros de longo e peso elevado xerou este luns situacións de perigo en augas de Marín. Foi localizado á deriva cando estaba a unha distancia aproximada de 100 metros da Escola Naval e finalmente foi remolcado por unha lancha da Garda Civil ata o porto.

Segundo a información facilitada pola Garda Civil, Salvamento Finisterre alertou do perigo sobre as 10.00 horas e uns 15 minutos despois o tronco foi localizado flotando á deriva. Os integrantes do instituto armado constataron que debido ás súas grandes dimensións, atopábase ameazando gravemente a seguridade da navegación.

Precisamente, esas dimensións e peso impediron á Garda Civil subilo a bordo da embarcación auxiliar coa que se desprazaron ata o punto, polo que decidiron remolcalo ata o porto de Marín.

A embarcación da Garda Civil chegou ao porto sobre as 11.35 horas e depositou o tronco flotando ao costado dun remolcador. Os operarios a bordo desa embarcación xa tiñan preparada o guindastre e, coa axuda dos gardas, puideron pasar un cabo polo seo do tronco para poder elevalo e depositalo no peirao.

Toda a operación deuse por terminada sobre as 11.45 horas, unha hora e 45 minutos despois do achado do tronco.