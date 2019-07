Rescatan unha muller no centro histórico á que lle ardeu a cociña

Intervención dos bombeiros na Rúa da Ponte © PontevedraViva Intervención dos bombeiros na Rúa da Ponte © PontevedraViva

Os bombeiros de Pontevedra rescataron onte á noite a unha muller que resultou intoxicada por inhalar fume debido ao incendio que se produciu na cociña do seu piso.

Segundo informou o 112 Galicia, o suceso produciuse sobre as once e media da noite nunha vivenda da Rúa da Ponte, no centro histórico de Pontevedra.

Foi a inquilina dun piso inferior a que se deu conta do fume que saía pola xanela da cociña e alertou ás autoridades.

O dispositivo de emerxencia, do que formaron parte tamén a Policía Local e os profesionais de urxencias sanitarias do 061, obrigou aos bombeiros a derrubar a porta da vivenda para rescatar á muller, á que atoparon tendida no chan.

A pesar de todo, a muller estaba consciente. Presentaba síntomas de intoxicación por inhalación de fume e, tras recibir osíxeno no lugar, foi trasladada por precaución a un centro hospitalario.

Os bombeiros, mentres tanto, sufocaron o incendio, que calcinou a campá extractora e afectou os mobles da cociña.