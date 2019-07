Non sexas pirata!, a Xunta declara a guerra ao furtivismo de bañador

Cada verán, o servizo de Gardacostas comisa unha tonelada de marisco extraído de maneira ilegal dos arenais de Galicia por parte de bañistas. Por este motivo, a Consellería do Mar puxo en marcha a campaña 'Non sexas pirata!' para lembrar que a praia non se vai a saquear.

Trátase de facer un chamamento sobre a problemática do furtivismo de bañador e para lembrar a importancia do labor que realiza o sector marisqueiro. Ademais da perda económica que se causa tamén se realiza un dano ambiental con estas práctias ilegais. afirman desde a administración autonómica.

A Xunta de Galicia quere lembrar á cidadanía que levar marisco dos areais sen contar con permiso de explotación é unha ilegalidade. 14 praias da provincia con elevada produción marisqueira serán escenario desta campaña, desde a Illa de Arousa a Poio, pasando por Sanxenxo, O Grove, Vilagacía de Arousa e Vilanova de Arousa.

As accións que se realizan inclúen un xogo educativo sobre o marisqueo e se indican os labores que desenvolven os profesionais do mar.

A campaña contiinuará no mes de agosto noutros 31 arenais das tres provincias costeiras galegas. Os axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia tamén realizan unha media de máis de 500 inspeccións nas praias galegas durante o verán.