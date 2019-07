Sanxenxo gaña á Deputación no xulgado e recibirá unha subvención para mellorar a contorna do colexio de Portonovo

O Concello de Sanxenxo gañou a batalla á Deputación de Pontevedra nos tribunais e logrará que a institución provincial lle conceda unha subvención para a remodelación integral e mellora da mobilidade e a seguridade viaria na contorna do CEIP Portonovo.

O Xulgado do Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra estimou parcialmente o recurso contencioso-administrativo interposto polo Concello de Sanxenxo contra un acordo da Deputación que o 28 de setembro de 2018 excluíu a súa solicitude dunha subvención de 500.000 euros para as obras dese proxecto no marco do coñecido como Plan Deporemse.

A resolución xudicial supón anular o acordo do Pleno da Deputación polo que se inadmitía a candidatura do Concello de Sanxenxo a esa subvención e condenar á Deputación de Pontevedra a retrotraer o expediente administrativo ao momento inmediatamente anterior ao da resolución anulada.

Ao retrotraer o expediente a ese momento, deberá conservar, entre outros trámites, a valoración dos proxectos realizada pola comisión de expertos e outorgarlle finalmente ao Concello de Sanxenxo a subvención que corresponda, conforme ás bases da convocatoria. Para facelo, a Deputación ten un prazo máximo de dous meses desde a notificación da firmeza desta sentenza.

O Concello de Sanxenxo interpuxo recurso no xulgado tras negarlle unha subvención de 500.000 euros para acometer o proxecto, que tiña un orzamento total de 830.000 euros.