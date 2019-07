Detida unha muller que discutiu co seu xenro e acabou lesionando un home que mediou entre eles

A Policía Nacional de Marín detivo na noite deste martes unha muller que minutos antes ferira cunha arma branca a un home que tentou mediar entre ela e o seu xenro durante unha discusión.

Os feitos ocorreron pouco antes da medianoite deste martes na zona das galerías da Alameda de Marín, nas inmediacións da cafetería La Favorita.

Segundo a información facilitada pola Policía Nacional, a orixe do incidente foi unha discusión entre unha veciña de Marín e o seu xenro, que rexenta xunto á súa filla un negocio nas inmediacións. No medio da discusión, que se iniciou por causas de momento descoñecidas para a Policía, a muller sacou unha arma branca.

Nun momento dado, un veciño de Vigo que pasaba pola zona decidiu mediar na discusión e, como resultado, a muller acabou feríndolle a el coa arma branca. A lesión foi leve, pero sangrou abundantemente, de modo que nas galerías quedou unha mancha de sangue.

Tras ese incidente, foi alertada a Policía Nacional, que se trasladou ao lugar. A presunta agresora mostrouse agresiva e finalmente foi detida como suposta autora dun delito de lesións.

En canto á persoa ferida, foise do lugar e aínda non foi localizada. Sábese que se trata dun veciño de Vigo e que non formulou denuncia polo ocorrido.

A Policía Nacional abriu unha investigación para tentar aclarar todo o ocorrido.