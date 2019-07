A ausencia de balizamento dun polígono de bateas "contribuíu obxectivamente" ao naufraxio dos Nuevo Marcos en Combarro en 2017

O naufraxio do pesqueiro 'Nuevo Marcos' que o 26 de abril de 2017 se cobrou a vida de tres persoas a media milla do porto de Combarro produciuse como resultado de "varios eventos accidentais consecutivos" e tivo un factor de desencadenamento fundamental na ausencia de balizamento dos límites da zona de bateas coa que chocou o buque, que "contribuíu obxectivamente a que se producise a colisión".

Estas son as conclusións ás que chegou a Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) do Ministerio de Fomento tras investigar a colisión e afundimento da embarcación.

O informe, feito público este martes, especifica que as "verdadeiras causas do accidente" son que chocou contra un polígono de bateas que non dispoñía de balizamento, que había unha noite sen lúa, escura, que non permitía ver as bateas a non ser que se estivese vixiando o radar e que non se descarta que, debido á hora en que se produciu o accidente, a vixilancia da navegación non fose eficaz.

Engade que debido ao repentina e violenta que debeu ser a colisión, non se descarta que o estado psicolóxico dos tripulantes fose de confusión, o que levou a que non se avaliase correctamente a situación e que a conciencia de seguridade da tripulación non era a adecuada.

O documento, de 34 páxinas, realiza recomendacións de seguridade ao Ministerio de Fomento, a Xunta de Galicia e as Confrarías de Pescadores da Ría de Pontevedra para evitar que volva ocorrer un naufraxio coma eeste.

Á Xunta e o Ministerio recoméndanlle que avalíen se a situación das bateas do polígono Portonovo D supoñen un risco para a navegación, que actualicen a súa posición e/ou modifiquen as cartas náuticas oficiais correspondentes. Tamén aconsellan que reconsideren o balizamento previsto do devandito polígono e que procedan á instalación do balizamento.

En canto ás confrarías, o consello é que dean difusión a este informe e as súas conclusións, co que se pretende transmitir a idea de que ante calquera imprevisto ou continxencia, o máis importante é pensar primeiro na seguridade das persoas e da propia embarcación.

A CIAIM conclúe que, tendo en conta as conclusións deste informe, os patróns deben anticipar a posible limitación das súas capacidades por traballar en horario nocturno e dar unha maior franquía ao risco ou axudarse de medidas adicionais, como é o uso do radar, se está dispoñible.

En canto aos "eventos accidentais consecutivos" polos que produciu o afundimento, alclara que son catro: o tripulante que estaba ao temón "non estaba a exercer unha vixilancia eficaz" ou ben non era consciente da proximidade do polígono de bateas; a embarcación chocou contra a batea; a tripulación non se detivo a inspeccionar os danos e continuou marcha avante á velocidade á que ían navegando; e a onda de proa xerada pola propia navegación alcanzou o límite inferior dos danos producidos no casco producíndose unha vía de auga que progresivamente foi aumentando ata provocar o afundimento.

Ademais, conclúe que, posteriormente, tampouco se tomou medida de protección algunha que permitise á tripulación poñerse a salvo de maneira efectiva. Así, especifica que a tripulación non foi consciente da gravidade da situación, como mostra o feito de que non se ordenase abandono, nin se preparara a balsa salvavidas, nin se colocaran os chalecos salvavidas, nin tan sequera avisar ás embarcacións da zona ou a Sasemar do suceso.

"Posiblemente xulgouse de maneira errónea que o porto de destino era máis accesible do que en realidade era", valora o ditame da CIAIM, que engade que se a tripulación parase a embarcación e comprobase os danos, probablemente a embarcación non tería afundido ou a tripulación tería tido máis tempo para protexerse, pedir axuda e organizar o abandono.

Os Nuevo Marcos chocou cunha batea mentres navegaba desde o porto de Marín ao de Combarro, ambos na ría de Pontevedra. A colisión produciuse ao nordeste da Illa de Tambo e, como resultado do choque, orixinouse unha inundación masiva que produciu un rápido afundimento tras o golpe.

A tripulación quedou na auga e un dos tripulantes nadou aproximadamente durante unha hora cara á costa en busca de axuda. Durante os labores de procura e salvamento rescatouse a un naufrago nunha das bateas do polígono e recuperáronse dous cadáveres á boia mentres que o cadáver do patrón foi localizado horas máis tarde do fondo do mar por mergulladores da Garda Civil.