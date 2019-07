Conta atrás para a Multisectorial: 900 metros cadrados de artesanía ata o 15 de setembro en Portonovo

O verán non chegou do todo a Portonovo ata que abre as súas portas a Feira Multisectorial. Ese día por fin chegará este venres 19 de xullo, cunha proposta comercial que abarcará 900 metros cadrados e acollerá 70 casetas.

Segundo a información facilitada polo Concello de Sanxenxo, este ano a empresa Sonomobel S.L. será a encargada do evento, ao adxudicarlle a súa organización por 175.450 euros.

A feira estará aberta ata o 15 de setembro e durante os dous próximos meses pretende ser un punto de encontro entre artesáns, mozos creadores e comercios que mostran os seus produtos e, ao mesmo tempo, crear un atractivo turístico e unha alternativa lúdica e de entretemento en Portonovo.

Esta feira, totalmente consolidada tras máis dunha década formando parte do verán de Portonovo, instalouse en Rafael Picó e conta con casetas modulares e desmontables polas que os comerciantes e artesáns pagarán, segundo o prego de prescricións técnicas, uns prezos de 200, 550 e 605 euros o metro cadrado, en función das características.