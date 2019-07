Recoñece unha agresión sexual a unha muller con discapacidade, pide perdón e acepta 12 anos de prisión

Un home de nacionalidade ganesa confesou este martes na Audiencia Provincial de Pontevedra que en marzo de 2018 agrediu sexualmente a unha muller cunha discapacidade intelectual do 65% á que se atopou na porta dun comercio da cidade do Lérez e aceptou cumprir por estes feitos doce anos de prisión.

O acusado levantouse ante o tribunal, recoñeceu os feitos e aproveitou para pedir perdón á súa vítima. "Síntoo", dixo, segundo a tradución realizada pola tradutora xurada designada para asistilo. Esta profesión tivo que axudarlle a entender o contido da sesión e traducir as súas palabras dados os seus escasos coñecementos de español.

O xuízo oral presumíase moi breve unha vez que o acusado chegou a un acordo de conformidade coa Fiscalía en virtude do cal recoñeceu os feitos e beneficiouse dunha redución da condena: enfrontábase a trece anos e medio de cárcere e aceptou finalmente doce. Con todo, finalmente, a sesión complicouse por unha especie de malentendido.

Así, tras aceptar os feitos, a fiscal do caso, Carmen Novo, empezou a realizarlle preguntas ao procesado e el realizou un relato do que supostamente ocorreu o 3 de marzo de 2018 diferente ao que, en principio, acababa de recoñecer ao subscribir un acordo coa Fiscalía. A discrepancia era tal que con ese acordo recoñeceu que tentou penetrar á súa vítima e, ante a súa oposición, non o conseguiu e acabou exaculando sobre as sabas. Con todo, nesas resposta que deu á Fiscalía indicou que tan só se produciron tocamentos.

Esas diferenzas entre ambos os relatos de feitos levaron á presidenta do tribunal da Audiencia Provincial que lle estaba xulgando, Nélida Cid, a preguntarlle se sabía de que se recoñeceu autor. Dado que el respondeu que non, a maxistrada acordou un receso da sesión para realizar as oportunas aclaracións.

Poucos minutos despois, a sesión renovouse, pero xa sen máis preguntas por parte da Fiscalía. Nese receso, realizáronse as aclaracións oportunas coa axuda da tradutora e, tras preguntar de novo ao procesado se se recoñeceu autor dos feitos, el asegurou que si e conformouse coa condena.

A Sección Cuarta da Audiencia ditará unha sentenza que xa será firme pola que lle impoñerá, ademais de doce anos de prisión, sete anos de orde de afastamento da súa vítima e o pago dunha indemnización de 10.000 euros. Así mesmo, impoñeralle outra condena a dous meses de multa polas lesións que recoñeceu causar á vítima.

O relato de feitos cos que finalmente se conformou recolle que se atopou á muller á porta dun comercio da cidade de Pontevedra, mantiveron unha conversación e convidouna a tomar algo. Foron xuntos á casa del, ofreceulle unha Coca-Cola e charlaron durante un intre. Estaban na súa habitación foise ao baño e regreso co cinto desabrochado e sen camiseta e empuxouna e espiu de cintura para abaixo.

O acusado, que ten nacionalidade ganesa pero residencia legal en España, recoñeceu que ela se opuxo ás relacións e que tentou penetrala. Ademais, asumiu que sabía que a muller ten unha discapacidade intelectual do 65%. De feito, está incapacitada xudicialmente e non é quen de dar o seu consentimento para manter relacións sexuais.