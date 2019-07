O goberno local calcula que a Ponte do Burgo permanecerá pechada ao paso ata outubro

Prototipo da varanda para a ponte do Burgo © Mónica Patxot

A ponte do Burgo manterase sen paso peonil ata dentro de tres meses debido ás obras que se están acometendo. Nestes momentos, levan a cabo os traballos de impermeabilización da estrutura para que despois instálense as laxas de pedra. Segundo explicaba este martes o concelleiro responsable de Obras, Demetrio Gómez, ata que finalicen estas operacións non se permitirá o paso de viandantes pola estrutura. Segundo as previsións, ata outubro quedará pechado a pesar das molestias que poida orixinar aos residentes nesta contorna e aos peregrinos no seu roteiro cara a Santiago de Compostela.

Esta obra forma parte do grupo de intervencións que se realizan en distintos puntos do municipio. Tanto Demetrio Gómez como o concelleiro Alberto Oubiña destacaban que, nestes momentos, realízanse traballos cun investimento de 13,5 millóns de euros. A repartición é de 7 millóns en obras en zonas urbanas como O Gorgullón ou a rúa Lepanto, nas que xa se realizaron os traballos soterrados e agora iníciase o pavimentado. Tamén se entra na última fase do Centro Social do Burgo, en Pasarón, ou o inicio dos traballos na rúa Echegaray. Demetrio Gómez indicou tamén que agarda que a finais deste ano estea adxudicada a obra de reforma de Loureiro Crespo.

Pola súa banda, Alberto Oubiña indicou que no rural invístense 6 millóns de euros, destinados a diversas obras de mellora viaria nas parroquias de Lourizán e Lérez, ademais de acometer a primeira fase de saneamento en Verducido e Campañó.

Tamén destacou os traballos no colexio de Vilaverde nos que as obras se retardaron debido aos problemas atopados nas estruturas das canalizacións de fluviais e fecais. Oubiña indicou que xa quedan moi poucos centros escolares no rural que carezan de tráfico acougado na súa contorna.