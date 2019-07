As temperaturas van manterse ao redor dos 30 graos durante esta semana

Sol na mañá deste martes 16 de xullo en Pontevedra © PontevedraViva

As Rías Baixas continúan situadas baixo a influencia das altas presións durante este martes 16 de xullo. Os ceos permanecerán abertos, con nubes de tipo alto durante a tarde, segundo as previsións do servizo de Meteogalicia. As temperaturas manteranse entre os 16 de mínima e os 31 graos de máxima, con ventos que soprarán de compoñente norte, cun incremento da intensidade durante a tarde.

Este mércores 17, a situación meteorolóxica continuará sen cambios significativos, con altas presións e ventos do nordés. A primeiras horas espéranse nubes baixas e néboas, que irán desaparecendo ao longo da mañá. As temperaturas oscilarán entre os 17 e os 29 graos, con ventos moderados no litoral e frouxos no interior.

As altas presións sobre os Azores seguirán influíndo sobre Galicia ao longo do xoves 18 achegando estabilidade. O ceo atoparase parcialmente nubrado durante a mañá para ir despexándose ao longo da tarde. As temperaturas mínimas experimentarán un descenso mentres que as máximas manteranse igual, situándose entre os 14 e os 28 graos. Os ventos continuarán soprando de norte durante a mañá con tendencia a cambiar en dirección oeste ao longo da tarde.

A medida que se achegue a fin de semana, as temperaturas máximas irán diminuíndo situándose ao redor dos 25 graos, con ventos en calma e ceos despexados na zona sur de Galicia.