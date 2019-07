Ábrense os despachos de billetes da praza de touros coa novidade do abono novo ata os 24 anos

A praza de touros de Pontevedra retoma a actividade este luns 15 coa apertura do despacho de billetes. A empresa Prazas e Touros comeza coa venda de abonos que poderán retirar os seus reservas ata o xoves 18 no caso de abonados que renovan e para novos entre os días 19 e 20. O desconto que se aplica para os abonos é do 10% sobre o prezo das entradas soltas.

No caso das peñas pertencentes á Coordinadora de Peñas Taurinas de Pontevedra o desconto é do 20%. Este ano son un total de 42, resultado das catro novas peñas que se incorporaron ao colectivo este 2019. Roldarían aproximadamente os oitocentos abonos, aínda que a compra de localidades procedente destas é superior.

O maior reclamo e novidade que ofrece a empresa xestora do coso de San Roque para a Feira da Peregrina é o novo abono novo, que nesta ocasión eleva a idade dos beneficiarios ata os 24 anos, fronte aos 20 das últimas edicións. Desta forma poderán adquirir os seus abonos por 15 euros, incluíndo a becerrada prevista para o 3 de agosto. O horario de apertura do despacho de billetes é de 10.00 a 13.30 horas pola mañá e de 17.00 a 20.00 horas pola tarde.

A partir do luns 22 os afeccionados poderán adquirir as entradas soltas para calquera dos tres festexos previstos. Os prezos das localidades oscilan entre os 110 euros da máis cara e os 4 euros da máis barata. Aplícanse descontos para xubilados e parados. No caso da becerrada o prezo da entrada é de 10 euros e de carácter gratuíto entre os doce e vinte e un anos; os menores de idade deben ir acompañados de adulto e de acordo á Lei de Espectáculos en vigor queda prohibida a entrada a menores de doce anos.

Como xa fixo público a empresa a comezos de xullo, o 3 de agosto ofrecerase unha becerrada con erales do El Cortijillo y Hermanos Lozano ,para tres alumnos da Escuela Taurina de Albacete: Alberto Garijo, Carla Otero y Manuel Caballero. Este espectáculo comezará ás oito da tarde, a diferenza dos dous posteriores que serán ás sete da tarde. O sábado 10, festexo mixto de rejones con Diego Ventura , David Fandila 'el Fandi' e Pablo Aguado con touros de María Guiomar Cortes de Moura e Doña Lola Domecq. O domingo 11, touros de Alcurrucén para Morante de la Puebla, Julián López 'el Juli' e José María Manzanares.