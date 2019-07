Identifican por enésima vez a un home que leva semanas furtando en tendas de Benito Corbal

A historia xa é coñecida e repetida na rúa Benito Corbal de Pontevedra. Un home de 45 anos entra nos comercios da zona, leva obxectos de pequeno valor e vaise correndo. Cando hai sorte, alguén o sorprende antes de abandonar o local e logra retelo. Noutras ocasións identifícaselle polas gravacións de cámaras de seguridade e nalgunhas grazas ás descricións das testemuñas ou vítimas. O resultado, desde hai varias semanas, é o mesmo: a Policía identifícao, vai a xuízo rápido e segue na rúa.

Non por repetida e coñecida, a historia faise menos importante e este home está a empezar a desesperar aos responsables dos comercios e tamén á Policía. Todos saben quen é, todos coñecen como actúa e ninguén logra facer nada porque sempre comete furtos e sempre de pequeno valor, de modo que, aínda que os policías o identifiquen e denuncien, non poden detelo, de modo que aos poucos minutos, está libre. Ademais, aínda que xa se someteu a varios xuízos rápidos nos últimos tempos, as condenas son sempre mínimas e non supoñen o ingreso en prisión.

A enésima das súas accións produciuse este venres. Fálase de enésima por poñer un número, pois as súas vítimas xa non levan a conta. Nesta ocasión, faltaban uns minutos para as dúas da tarde cando entrou na tenda Bershka da rúa Benito Corbal e tentou levar unha peza.

Finalmente, non logrou o seu botín porque foi interceptado e inmediatamente trasladouse ao lugar a Policía Nacional. Os axentes procederon á súa identificación e o atestado será trasladado ao Xulgado de Garda. Está previsto que nos próximos días será citado a un xuízo rápido, pero, á espera de que se celebre, segue en liberdade.

O home é xa moi coñecido entre os comerciantes e policías. Coñécenlle o seu nome completo -responde as iniciais J.F.R.-, pero o único que poden facer é, cada vez que actúa, poñer unha denuncia e enviar un atestado ao xulgado. Segundo relataron desde a contorna dos comerciantes, trátase dun home de 45 anos con adicción ás drogas que rouba para conseguir fondos suficientes para unha dose.