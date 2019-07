Nova vida para as pistas deportivas e a zona de lecer da Caeira

Visita de Nito Sobral e Marga Caldas ás pistas deportivas da rúa Oitavén, na Caeira © Diego Torrado Visita de Nito Sobral e Marga Caldas ás pistas deportivas da rúa Oitavén, na Caeira © Diego Torrado

A zona de pistas deportivas, parque infantil e área de esparexemento situada na rúa río Oitavén da Caeira, en Poio, estreou este xoves unha nova vida tras unha completa reforma na que o Concello investiu 20.000 euros.

O alcalde de Poio, Nito Sobral, e a concelleira Marga Caldas visitaron este xoves a zona para comprobar o resultado das obras e anunciaron que a actuación se enmarca nun proxecto máis amplo para recuperar os parques de lecer de todo o municipio polo que xa se terminou a intervención na Barca e hai unha nova pendente na Seca.

Nito Sobral explicou que o paquete de melloras realízase en contornas públicas moi usadas polos veciños e que se priorizarán aqueles que se atopen en peor estado de conservación. É o caso do da Caeira recentemente reformado, que tiña elementos oxidados e deteriorados polo uso e o paso do tempo.

Así, trátase dun parque moi utilizado e que non fora obxecto de melloras desde a súa construción. Entre outras actuacións, renovouse a pista deportiva e cambiouse parte do mobiliario, co resultado de que "podemos estar falando dun parque practicamente novo".

O obxectivo do Concello é que entre finais deste ano 2019 e principios do próximo 2020 terminen todas as actuacións.