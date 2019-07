Denunciado por usar prazas de estacionamento para persoas con mobilidade reducida coa tarxeta dun falecido

Estacionamiento reservado para persoas con discapacidade © Mónica Patxot / ARQUIVO

A Policía Local de Pontevedra denunciou nos primeiros días do mes de xullo dúas persoas que foron sorprendidas facendo un uso fraudulento da tarxeta de estacionamento para persoas con mobilidade reducida en prazas de estacionamento reservadas.

Nos dous casos, a Policía Local comprobou que esas persoas estacionaban sistematicamente nunha praza de estacionamento reservada para persoas con mobilidade reducida nunha vía perpendicular da rúa Grecia, no barrio de Monte Porreiro.

Froito da información recibida grazas á colaboración cidadá, estableceron dispositivos de control e os días 2, 4 e 6 de xullo os axentes puideron comprobar que un Renault Lagoa e un Mercedes da clase A facían uso destes estacionamentos de xeito indebido.

Tras comprobar os datos dos titulares das tarxetas, confirmouse que o Renault Lagoa correspondía a unha persoa falecida, e o titular da tarxeta do Mercedes A constaba como caducada desde novembro do ano 2018. Os dous condutores foron denunciados e os vehículos foron retirados polo guindastre municipal

Como resultado desas tarefas de vixilancia e control das prazas reservadas para tal fin, a Policía Local procedeu a intervir desde o ano 2017 preto de 100 tarxetas.

A pesar dun especial seguimento de control por parte da Policía Local de Pontevedra, as denuncias por estacionamento non autorizado en reservas para persoas con mobilidade reducida representan o 1,32 % do total das denuncias tramitadas e teñen unha evolución á baixa nos últimos anos, o que, segundo este Corpo policial, demostra a "solidariedade" da poboación de Pontevedra con este colectivo.