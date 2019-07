Consellos policiais para unhas vacacións seguras: extrema toda precaución e non divulgues que a túa casa queda baleira

Coa chegada das vacacións de verán, a Comisaría da Policía Nacional de Pontevedra quixo difundir unha serie de consellos para evitar que os cidadáns sexan vítimas dalgún delito e poidan ter un período de descanso o máis seguro posible.

As recomendacións empezan xa antes do inicio das vacacións. No domicilio aconsellan comprobar que xanelas e portas están ben pechadas, e estas últimas con dúas voltas de chave; non baixar totalmente as persianas e, se é posible, instalar un reloxo programador para iluminar distintas estancias da vivenda a diferentes horas; e non deixar diñeiro nin obxectos de valor.

Ademais, aconséllase non desconectar o timbre da porta, pois é un sinal inequívoco de ausencia; que ningún membro familiar divulgue a ausencia do domicilio por vacacións nas redes sociais ou por mensaxes telefónicas; comunicar só aos máis achegados onde poden localizarlle; e deixar a chave a unha persoa de confianza para que realice visitas periódicas e recolla a correspondencia da caixa de correos.

Convén tamén facer fotografías e unha relación detallada de xoias, cámaras de fotografía, TVs, vídeos e outros aparellos, cos seus números de serie, para facilitar a súa identificación en caso de roubo.

Durante o desprazamento ao lugar de vacacións, aconsellan extremar as medidas de seguridade respecto a o seu vehículo e pertenzas e requirimentos estraños e, en caso de percibir unha situación anómala, poñela en coñecemento dos servizos policiais.

Tanto en garaxes como na vía pública, aconsellan non deixar obxectos de valor no interior do vehículo e retire as ventosas que indiquen a existencia de aparellos tales como GPS ou outros e se se utiliza transporte público non convén facturar ao seu nome equipaxes de persoas descoñecidas e identificar claramente as súas pertenzas antes de facturalas.

Se se viaxa en tren ou autobús, o consello é non perder de vista a súa equipaxe, especialmente en paradas intermedias e en todos os medios de transporte recoméndase evitar viaxar con cantidades importantes de diñeiro encima e non confiar o transporte das súas maletas a persoas que non estean debidamente acreditadas.

Unha vez que se chega ao lugar de vacacións, a recomendación policial é adoptar as medidas de seguridade que habitualmente utiliza na súa casa; manter en lugar seguro os seus obxectos de valor, diñeiro e tarxetas de crédito; e, ao ausentarse, deixe a radio posta ou acender algunha luz, para dar a aparencia de que vostede se atopa dentro.

En lugares públicos, as recomendacións son comúns tanto nos lugares de vacacións como na casa. Débese coidar o bolso ou carteira naqueles espazos onde concorran moitas persoas (mercadillos, espectáculos, etc.), evitar deixalos na area ao ausentarse para bañarse ou pasear pola beira; e ter sempre todos os obxectos persoais vixiados.

No caso de que a vostede non lle toque irse de vacacións e é dos que quedan en casa, lembre avisar á policía se observa xente estraña no portal ou merodeando na rúa e se escoita ruídos en vivendas ou locais daqueles veciños que teña coñecemento que se atopan de vacacións.

Ademais, lembra sempre non facilitar na entrada ou saída do edificio o acceso a persoas descoñecidas ao mesmo, non abrir a descoñecidos que chamen ao telefonillo e esixir sempre acreditación aos representantes de servizos técnicos (gas, luz, auga, etc.) e confirmala telefonicamente se fose preciso.