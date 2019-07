Policías de uniforme e de paisano reforzarán a seguridade na romaría e as misas de San Benitiño

Este xoves 11 de xullo, festivo local e día de honrar a San Benitiño de Lérez, tocará tamén extremar todas as precaucións para evitar ser vítima dun delito, en especial, dun roubo. Como sucede en todas as festas multitudinarias, aumenta o risco de que proliferen os carteiristas, de modo que a Policía Nacional ha decidido reforzar a seguridade para reducir o posible impacto nos cidadáns.

Policías de uniforme e de paisano despregaranse tanto na zona do mosteiro durante o horario das misas como na romaría popular celebrada á beira do río Lérez. O obxectivo: actuar de efecto disuasorio para evitar a acción dos ladróns e, no caso de que actúe, poder interceptalos rapidamente.

O dispositivo especial de seguridade da Policía Nacional pretenderá que os ladróns non actúen ou identificalos e detelos se o fan, pero tamén resulta fundamental a actuación dos cidadáns para non poñerllo fácil. Así, recoméndase ter coidado coa pertenzas, non levar á vista móbiles nin carteiras e comprobar que os bolsos están ben pechados.

Cada ano, a festa de San Benitiño conmemora a miles de persoas na zona do mosteiro e nos salóns do Lérez e hai xa varios anos que a Policía Nacional pon en marcha un plan antihurtos con maior número de efectivos de radiopatrullas e axentes a pé, tanto uniformados como de paisano. Ademais, refórzase a colaboración coa Policía Local.

A romaría de San Benitiño empezará nos salóns do Lérez ás 11.30 horas e ás 12.00 horas empezará a repartición de mexillóns da xa tradicional mejillonada popular.

En canto á vertente relixiosa da celebración, haberá misas no mosteiro cada 45 minutos entre as 7.00 e as 13.00 horas pola mañá e entre as 17.00 e as 20.45 pola tarde. Despois da misa das 13.00 horas celebrarase a tradicional procesión do santo.