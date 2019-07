Un muro de 10 metros en Raxó crea crispación entre o concelleiro de Urbanismo e a conselleira de Infraestruturas

Visita da conselleira Ethel Vázquez a revisar en Raxó as obras na PO-308, ao fondo Luciano Sobral e Gregorio Agís © PontevedraViva

A presenza da conselleira de Infraestruturas Ethel Vázquez en Raxó provocou que os concelleiros socialistas en Poio, Chelo Besada e Gregorio Agís, responsable da área de Urbanismo, amosaran a súa disconformidade coa execución do ramal que se está a construír nesta parroquia para conectar unha futura glorieta na PO-308 coa zona portuaria. A conselleira chegou a ameazar con marcharse do lugar de encontro porque non estaba disposta a escoitar insultos.

Gregorio Agís manifestaba que a diferenza de altura entre este ramal e a travesía Leopoldo Novoa é "brutal" e iso remata xerando un muro de forte impacto visual. Reclama á Xunta de Galicia que reduza esa cota para que a transición coa contorna sexa máis natural nunha zona urbana, que contará cun espazo verde que se prolongará ata a estrada cara Sanxenxo. Para Agís, interromper ese espazo cun "frontón de 10 metros" carece de sentido.

Indican que no proxecto inicial a conexión entre este ramal e Leopoldo Novoa ía ser realizado pola Xunta, pero no proxecto construtivo, a Conselleira de Infraestruturas de maneira unilateral e sen comunicalo decidíu que fose o Concello de Poio quen asumise eses traballos. "O Concello ten que asumir unha obra que é unha auténtica aberración. É fácil entendelo pero cando non se quere entender, non se entende", indicou. Os socialistas alegan, ante as críticas que se realizan desde o Partido Popular de Poio sobre a paralización das obras que lle corresponden ao Concello, que os terreos aínda non se atopan a disposición do Concello para que se poida licitar a futura obra.

VERSIÓN DO PP DE POIO

Desde o PP lamentan o "ridículo" de Gregorio Agís e de Chelo Besada durante a visita da conselleira ás obras da PO-308 e cúlpaos de buscar "crispación" e "protagonismo". Ángel Moldes, voceiro popular local, considera un "espectáculo lamentable" este debate durante a visita de Ehtel Vázquez e agradece o diálogo que si se producía entre a conselleira e o alcalde Luciano Sobral, que se amosaba satisfeito coas actuacións realizadas.

Segundo os populares, os dous representantes do PSOE na corporación tentaron escusar "de moi malos modos" con esta intervención a falta de avances nos traballos que corresponden ao Concello gobernado polo tripartito.

Moldes denuncia que o Concello mantén paralizado o vial de Rabo de Porco, os retranqueos para conseguir prazas de aparcadoiro ou as facturas impagadas pola reposición de tubaxes.