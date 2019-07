O coro do campus universitario busca novas voces

A Vicerreitoría de Pontevedra da Universidade de Vigo impulsa unha campaña de preinscrición no coro do campus co propósito de medrar e incorporar novas voces á formación.

As persoas interesadas teñen de prazo ata o 15 de setembro para inscribirse nesta actividade a través dos enderezos electrónicos dir.dinamizacion.po@uvigo.es e mlucato@uvigo.es.

O coro do campus está aberto á participación de alumnado, profesorado e persoal de administración e servizos do campus e tamén a persoas alleas á comunidade universitaria.

O profesor da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte e director do coro, Marco Lucato, lembra que para formar parte do coro non é preciso ter coñecementos musicais nin unha boa voz, soamente vontade de participar.

O coro é unha actividade recoñecida con tres créditos ETCS que retomará en setembro a súa actividade. Nese momento definiranse os seus horarios de ensaios, que terán lugar na Facultade de Ciencias de Educación e do Deporte.

O vicerreitor do campus, Jorge Soto, destaca, en declaracións recollidas polo Diario da Universidade de Vigo, que para a institución educativa o coro é máis que unha agrupación de persoas ás que lles gusta á música, é "unha actividade cultural e educativa que queremos pór en valor".