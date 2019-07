A festa de San Cristovo agarda a xuntanza de vinte camións en Poio

Os veciños de Poio teñen o vindeiro sábado unha cita ineludible. A Asociación San Cristóbal celebra no local dos comuneiros, na Seca, a tradicional festa en honra ao seu patrón. Non faltará a comida, a música, o baile nin, por suposto, os camións. Na clásica marcha polas estradas do municipio, a organización espera a participación dunha vintena de camións.

O acto comezará ás 18 horas do sábado coa reunión dos participantes nas inmediacións da sede da Comunidade de Montes de San Xoán de Poio. Como novidade, este ano a misa celebrarase na propia sede e non no Mosteiro de Poio como viña facendo de costume. "O cambio é por espazo, era moi complicado achergarse cos camións ata ou Mosteiro", explica a presidenta da asociación, Ángeles Torres, quen espera a asistencia á festa dunhas 150 persoas.

Tras a misa, terá lugar a esperada marcha polas estradas. Partirán desde A Seca con destino á rotonda da Barca para dirixirse logo á rotonda da Granxa, no límite con Sanxenxo. Tras a excursión, os condutores volverán ao momento de partido para gozar da cea de confraternidade e o baile posterior. A concelleira de Cultura, Raquel Rodríguez, destacou as actuacións musicais e atraccións para nenos que completarán o programa.