Jabois promete humor e sátira no seu pregón das festas

Manuel Jabois na súa presentación como pregoeiro das festas da Peregrina © Cristina Saiz

Humor, nostalxia e referencias a Pontevedra e Sanxenxo. Son as pistas que deu Manuel Jabois este venres sobre o pregón que pronunciará na inauguración das festas da Peregrina o 10 de agosto. O xornalista pontevedrés foi presentado esta mañá no Concello como pregoeiro das festas patronais e, aínda que está afeito falar en público, recoñece sentirse nervioso. "Só con que haxa catro que me coñecen xa me poño nervioso. Por iso vouno preparar ben, que é algo que non adoito facer", bromeou pontevedrés.

O pregoeiro foi presentado polo alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e a concelleira de Festas, Carme dá Silva. Nun ton de humor que reinou durante toda a presentación, o rexedor renunciou a presentar a Jaboois porque " é dabondo coñecido, porque é unha persoa moi sociable sobre todo nos bares", dixo en ton de broma. Recolleu a luva o escritor, quen tirou do lema de que "Pontevedra dá de beber a quen pasa, por iso estou tanto nos bares".

"É un embaixador de Pontevedra, comenta cousas a nivel internacional e soe facer referencias á cidade", agradeceu Lores. "Pontevedra é a miña vara de medir. *É ao que recorro para falar por exemplo, dá peonalización en Madrid", ilustrou Jabois, quen asegura aínda non poñerse a escribir o pregón pero que, a recado, terá incluída unha boa dose de sátira.