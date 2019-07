Igualdade, coidado do medio ambiente e mellorar a relación coa Xunta, obxectivos da nova Deputación

Carmela Silva co bastón de mando tras a toma de posesión como presidenta da Deputación © Cristina Saiz

Un novo ciclo político ponse en marcha na Deputación de Pontevedra. A socialista Carmela Silva, co apoio dos trece deputados do seu partido e os tres do BNG, renova o seu cargo como presidenta para os próximos anos.

Á hora de presentar a súa candidatura, Carmela Silva expuxo os que serán os alicerces do seu mandato, no que loitar pola igualdade entre mulleres e homes será un dos seus máximos obxectivos. Contribuír a reducir a contaminación e a coidar o medio ambiente ou o apoio á diversidade e a equidade á hora de gobernar preséntanse tamén como metas do novo ente provincial.

Entre os retos que afrontará o novo goberno, a mellora da relación coa Xunta está marcado como primordial. "Quero pensar que a relación coa Xunta vai cambiar", dixo a mandataria antes de tomar posesión. Con todo, deixou claro que o executivo autonómico debe asumir as súas competencias. "Centros como Príncipe Felipe ou a Escola de Cantería deberían ser xestionados pola Xunta, que é a administración competente", declarou Silva, quen lamenta que a Deputación gasta cada ano 22 millóns de euros nestas institucións e que non poden dedicar a outras áreas.

Os portavoces dos outros dous partidos que compoñen a Deputación tamén tiveron unha pequena dose de protagonismo. César Mosquera (BNG) deixou clara a súa postura favorable á abolición destas institucións. "Son un traste anacrónico do Estado", dixo o vicepresidente, quen promete traballar por corrixir os defectos dunha administración que "non ten competencias nin obrigas, polo que pode ser gobernada de forma moi perversa".

Jorge Cubela (PP), pola súa banda, lembrou a Carmela Silva que o seu partido é o que máis alcaldes e concelleiros ten na provincia, tendeu a súa man para colaborar pero pediu ao novo goberno que "non esqueza que os alcaldes do PP representan a milleiros de veciños".

Antes de que tomasen a palabra os líderes de cada formación, o pleno de toma de posesión comezou coa constitución da mesa de idade. As socialistas viguesas Isaura Abelairas e Ana Laura Iglesias dirixiron a sesión e deron paso ao nomeamento de deputados.

Os dezaseis representantes de PSOE e BNG optaron por prometer, e non xurar, cumprir coa súa responsabilidade, lealdade ao rei, gardar e facer gardar a Constitución. Un formalismo ao que os nacionalistas engadiron a defensa dos dereitos do pobo galego ou, no caso de Mosquera, "os dereitos nacionais de Galiza". Nas filas do PP, todos os deputados salvo unha, decidiron xurar o seu cargo.

O seguinte punto da orde do día pasaba pola presentación de candidaturas, algo ao que renunciou o grupo popular dado o acordo de goberno alcanzado previamente entre socialistas e nacionalistas. Tras as palabras de Mosquera e Cubela, chegou a quenda de Carmela Silva, quen pormenorizou as liñas mestras do seu proxecto.

Nun longo discurso repleto de boas intencións e citas soadas de expertos en áreas como o turismo, o medio ambiente, a igualdade, a inclusión ou o urbanismo, a presidenta puxo en valor a obra do seu goberno no pasado mandato. "Demos un cambio de 180 graos á Deputación e beneficiou a todos os Concellos", dixo en alusión á intervención do popular Jorge Cubela. "Fuxir dá confrontación" é unha das metas do novo mandato.

"Imos ser protagonistas dá revolución ambiental que está a mudar o mundo", augurou a socialista deixando claro que as políticas para paliar a contaminación, combater a crise climática e protección do medio ambiente marcarán os próximos anos. A igualdade foi unha das bandeiras do pasado mandato e volverá selo este ano. "As mulleres somos unha forza imprescindible para unha sociedade máis xusta. Nin un paso atrás", proclamou Silva, quen dará todo o seu apoio á loita contra a discriminación ao colectivo LGTBIQ+ e a aquelas persoas con necesidades especiais.

A posta en marcha de programas dirixidos a frear os desequilibrios territoriais e o despoboamento están tamén na axenda do novo goberno, que busca promover un "urbanismo humanitario". O turismo seguirá sendo un alicerce fundamental da economía provincial e na folla de roteiro segue a desestacionalización e innovación.

No plano institucional, Silva fixo fincapé no trato igualitario e colaborativo con todos os municipios da provincia destacando a boa acollida e resultados do Plan Concellos levado a cabo no último mandato. Na lista de cousas por facer está a mellora das relacións coa Xunta e a resolución dos conflitos coa Escola de Cantería ou Príncipe Felipe dependerán diso.

Tras as súas palabras, tivo lugar a votación na que socialistas e nacionalistas deron o seu apoio a Carmela Silva cunha maioría absoluta que xa non fixo necesario o posicionamento dos populares. Unha vez investida, Carmela Silva, emocionada, agradeceu o apoio de todo o persoal que rodea á Deputación pero especialmente ao seu fillo, o futbolista Iago Falque, que por primeira vez os seus compromisos profesionais permitíronlle acompañar á súa nai nun acto deste calado.

O pleno concluíu coa interpretación, por parte dun trío de corda, que interpretou nun abarrotado salón de sesións o himno galego. Ao concluír a súa interpretación, chegou o momento dos abrazos, saúdos e felicitacións entre os alcaldes e concelleiros de toda a provincia e cores políticas que acudiron a un acto no que tamén houbo representación de todos os estamentos da sociedade.