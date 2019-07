Sinaí Giménez eludirá entrar en prisión a pesar de ser condenado a catro anos por unha liorta nun mercado

Sinaí Giménez, á entrada dos xulgados da Parda © Cristina Saiz Sinaí Giménez, á entrada dos xulgados da Parda © Cristina Saiz Sinaí Giménez, á entrada dos xulgados da Parda © Cristina Saiz Sinaí Giménez, no xuízo polo enfrontamento entre 'Morones' e 'Zamoranos' no mercado de Cangas © Cristina Saiz

Sinaí Giménez Jiménez, coñecido como o rei dos xitanos de Galicia e líder dun grupo familiar coñecido como os 'Morones', foi condenado este luns coa súa conformidade a catro anos de prisión como autor de catro delitos de lesións pola súa participación nunha liorta con outro grupo de vendedores ambulantes no mercado ambulante de Cangas. A pesar da pena imposta, eludirá o ingreso efectivo no cárcere.

O Xulgado do Penal número 2 de Pontevedra ditará unha sentenza condenatoria tras unha vista oral celebrada este luns nos xulgados da Parda na que se beneficiou dun importante acordo subscrito coa Fiscalía. O ministerio público pedíalle inicialmente 14 anos de prisión, pero tras chegar a un acordo de conformidade, reduciu a petición a catro. El conformouse, recoñeceu a súa culpabilidade e a sentenza será xa firme.

Sinaí sentou no banco dos acusados xunto a outras dez persoas. Nesta causa había doce acusados, pero uno deles non se presentou porque o xulgado nin sequera logrou citarlle, ao atoparse en paradoiro descoñecido. Finalmente, froito dese mesmo acordo, o home, Rafael Fernández, resultará absolto.

Esta causa iniciouse por un enfrontamento no mercado de Cangas no ano 2015 entre dous grupos de persoas enfrontadas desde hai anos en Galicia, os ' Morones' liderados por Sinaí Giménez e a súa familia e os coñecidos como 'Zamoranos', todos dedicados á venda ambulante. Cinco acusados eran dos 'Morones' e sete dos 'Zamoranos'.

En total, dos doce acusados, cinco resultan condenados e sete absoltos. Os condenados son Sinaí Giménez e a súa irmá María Consuelo Giménez Jiménez polos 'Morones' e Enrique León Salazar, Javier Duval Gómez e José Luis Jiménez Escudeiro polos 'Zamoranos'. Ningún deles terá que pagar indemnizacións ao renunciar as partes.

A condena maior é a de Sinaí Giménez. En concreto, condénano por catro delitos de lesións a un ano de prisión por cada un. A pesar de que a pena total é a catro anos, de forma individual tan só son un ano por delito, de modo que a lei permite que eluda o ingreso en prisión.

A fiscal do caso recoñeceu ese dereito porque este home conta con atecedentes penais, pero posteriores aos feitos xulgados este luns. Non se mostrou contraria a que se suspenda o seu ingreso efectivo en prisión, pero si pediu como requisito que non volva delinquir nun prazo de cinco anos.

A súa irmá María Consuelo Giménez foi condenada a tres anos, un ano por cada un dos tres delitos de lesións que aceptou. Do mesmo xeito que no caso do seu irmán, eludirá o ingreso no cárcere condicionado a non delinquir durante cinco anos.

Os outros tres condenados teñen unha condena dun ano de prisión cada un por un delito de lesións por cabeza. Tamén eludirán o ingreso no cárcere porque, ademais de ser unha pena inferior a dous anos, carecen de antecedentes policiais e penais. No seu caso, a suspensión está condicionada a non delinquir durante dous anos.

O acordo negociouse durante toda a mañá deste luns nos xulgados da Parda. O xuízo estaba previsto para as 9.30 horas, pero finalmente o acordo ratificouse na sala de vistas pouco minutos antes de únaa da tarde. Esas tres horas e media de negociacións entre os avogados e a Fiscalía vivíronse con intensidade na Parda, onde se despregou un amplo dispositivo de seguridade.

Medio centenar de persoas afíns aos ' Morones' concentráronse en respaldo de Sinaí e os acusados do seu 'bando' e, á saída, recibiron ao coñecido como rei dos xitanos entre aplausos e o berro de "Viva el Obama', en alusión a que el mesmo presentouse como o 'Obama galego' hai catro anos cando concorreu ás eleccións municipais para ser alcalde de Vigo.

En relación cos 'Zamoranos', tan só acudiron os sete acusados e mesmo entraron polo xulgado de garda para evitar o contacto directo co resto de procesados. Durante as negociacións, non chegaron a ter contacto, senón que estiveron en salas separadas, e durante o xuízo non chegaron nin a cruzarse a mirada.