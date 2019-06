O milenio de Cerponzóns refléxase no seu Corpus

Alfombras do corpus en Cerponzóns © PontevedraViva Alfombras do corpus en Cerponzóns © PontevedraViva

Cerponzóns celebrou este domingo a súa tradicional festa de Corpus, coa elaboración das coloridas alfombras florais que como todos os anos luciron en todo o seu esplendor.

Desde as cinco da mañá, os veciños de Cerponzóns puxéronse ao choio para poder finalizar as alfombras a tempo para esta celebración que, nesta parroquia pontevedresa, remóntase a hai 37 anos.

As creacións florais, ao longo dun quilómetro cadrado de extensión, centráronse en celebrar o milenario da parroquia. Nelas, ademais, utilizouse material da contorna natural de Cerponzóns.

As alfombras estiveron acabadas sobre as once da mañá, a tempo para a chegada de veciños e visitantes que todos os anos achéganse aos arredores da igrexa atraídos pola beleza das alfombras.

Un grupo folclórico percorreu desde primeira hora de mañá a parroquia de Cerponzóns coas súas alegres alboradas e, tras a misa, celebrouse unha procesión na que participaron todos os nenos e nenas que este domingo que facían a súa Primeira Comuñón.