O Monte Coirego acolle esta fin de semana a Festa do Cazador

O Monte Coirego vai ser o escenario, durante toda esta fin de semana, dunha nova edición da Festa do Cazador, organizada polas dúas sociedades do territorio de Cotobade coa colaboración do Concello e que contará coa participación de decenas de deportistas no certame de tiro ao prato, moi consolidado no circuíto e que conta con gran prestixio en toda a comunidade galega.

Con motivo deste evento, o alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, o concelleiro de Deportes, Bruno Portela, e os responsables da Sociedade de Caza e Pesca de Cotobade e da Sociedade Deportiva de Caza O Coirego presentaron oficialmente esta competición, que xa acolleu os primeiros adestramentos na pasada fin de semana.

O programa para estes días contará con adestramentos na xornada de mañá, sábado 29, de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 21.00 horas e coa competición oficial da Festa do Cazador o domingo con tiradas de 11.00 a 13.00 e de 16.30 a 20.00 horas. As inscricións teñen un prezo de 10 euros por cada 15 pratos no torneo e de 6 euros para cada quenda de adestramentos.

Ademais, esta Festa do Cazador completarase cun xantar popular e haberá servizos de polbeiría e bar para todos os asistentes e xogos e outras actividades de lecer para os cativos que acudan coas súas familias.

Cubela destacou "o esforzo, traballo, bo entendemento e clima de cooperación" destas dúas entidades deportivas para sacar adiante "un evento deportivo importante e que reflicte a boa labor das sociedades cotobadesas no coidado do monte e do respecto ao medio ambiente". Así, convidou aos veciños a que se acheguen ata a competición "porque se trata dun espectáculo de primeiro nivel con deportistas de moita calidade".