Manuel Campos aborda co Sergas a continuidade do servizo de matrona no centro de saúde de Cuntis

O alcalde de Cuntis, Manuel Campos, acompañado dos portavoces dos grupos municipais do Partido Popular e Veciñanza, reuniuse este mércores co xerente da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés José Ramón Gómez, para trasladar a súa preocupación ante o risco de que o centro de saúde de Cuntis perda o servizo de matrona como xa ocorreu en municipios como Moraña ou Barro debido a que o Sergas deixou sen cubrir as xubilacións do persoal.

O xerente e o seu equipo explicaron que o posto de matrona de Cuntis pasará a ser compartido con outros concellos da área.

Durante a reunión, Manuel Campos e os portavoces tentaron arrincar o compromiso por parte do Sergas de que se manterá este servizo dous días por semana no Centro de Saúde de Cuntis.

O xerente explicou que ata o 30 de setembro terá que prestarse o servizo de matrona como xa era habitual durante o período vacacional, o que significa que os pacientes terán que desprazarse ao centro de saúde de Caldas, pero despois desa data recuperarase o servizo no centro de saúde de Cuntis.

O alcalde da vila termal e os portavoces municipais volverán reunirse en outubro coa responsables da área sanitaria para fixar a asistencia que dará devandito servizo no concello de Cuntis.

O rexedor cuntiense, o socialista Manuel Campos, asegurou que o goberno local será firme coa Consellería de Sanidade na súa esixencia de manter o servizo de matrona no centro de saúde de Cuntis, un compromiso que comparten os demais portavoces municipais.

Finalmente, Manuel Campos lembrou que o goberno local xunto aos veciños de Cuntis defenderon na rúa a continuidade do servizo de pediatría e advertiu que volverán facelo se é necesario con obstetricia.