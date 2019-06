A calor e os socorristas desembarcan nas praias

Xornada de calor © Mónica Patxot

O tempo estival fíxose esperar pero xa está aquí. Trala inestabilidade dos últimos días, os ceos amenceron hoxe despexados e as temperaturas experimentaron un notorio subidón. Nas previsións de Meteogalicia para os próximos días na cidade xa non hai nubes nin choiva, espéranse ceos despexados e temperaturas que roldarán os 30 graos. Este esperado ascenso das temperaturas coincide coa chegada da tempada alta e o desembarco de socorristas nas principais praias da ria de Pontevedra.

No concello de Sanxenxo os vixiantes comezaron a traballar a pasada fin de semana, pero o groso da plantiila incorpórase esta fin de semana para velar pola seguridade das catorce praias nas que ondean este ano a bandeira azul. Na beira oposta da ría, o Concello de Marín incorporará esta fin de semana aos 21 vixiantes que patrullarán os areais de Portocelo, Mogor, Aguete e Loira. A posta en marcha do servizo de salvamento na costa de Poio ou Bueu dilatarase uns días máis, e non empezarán a patrullar sobre a area hasa o luns 1 de xullo. O mesmo sucede na praia fluvial de Pontevedra, aínda que na de Ponte Caldelas lévano facendo desde o 15 de xuño.

As altas temperaturas tardaron en chegar, pero segundo Meteogalicia o tempo cálido instálase hoxe na ría para quedar unha boa tempada. As temperaturas pouco teñen que ver coa onda de calor que arrasa o resto de Europa, pero serán o suficientemente altas como para animar a acudir ás praias. Para a xornada de hoxe espéranse as temperaturas máis moderadas, pero a partir do sábado o mercurio experimentará un claro ascenso con máximas que alcanzarán os 30 graos. Un rexistro que se repetirá nas horas centrais do día ata o mércores, cando a calor dará unha pequena tregua cun lixeiro descenso das temperaturas.