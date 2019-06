Dispositivo de tráfico pola carreira Ponle Freno

Este sábado 29 de xuño Pontevedra celebrará a carreira Ponle Freno. A Policía Local informou que ás 20:45 horas está previsto o corte de tráfico nas rúas afectadas. A carreira pedestre comeza ás nove da noite e rematará contra as once da noite.

Os participantes darán dúas voltas ao circuito de dez quilómetros.

O percorrido é: Praza de España, Riestra, Xardíns de Vicenti, Alameda, Rúa Nova de Abaixo, Paseo de Colón (un carril ), Rúa Nova de Arriba, Alameda, Praza de España, Ferreiros, Pardo Bazán, Arcebispo Malvar, Praza do Peirao, Ponte, Serra, Cesar Boente, Sarmiento, Pasantería, Paseo Odriozola, Praza da Peregrina, Benito Corbal, Sagasta, Castelao, Daniel de la Sota, Peregrina, Sagasta, Virxe do Camiño, Xosé Casal, Virxe do Camiño, Mariscal Pardo de Cela, Peregrina, Andrés Mellado, Andrés Muruais, Peregrina, Praza da Peregrina, Michelena e Praza de España.

Non se poderá acceder con vehículo á zona afectada pola proba deportiva. Os vehículos estacionados no percorrido así como en garaxes , non poderán incorporarse á circulación.

Habilitaranse 3 puntos para saír (non entrar): Mestre Mateo cara Prudencio Landín, Fernández Villaverde cara Gutiérrez Mellado, Daniel de la Sota cara Cobián Roffignac.