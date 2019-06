O Concello atalla as queixas sobre o paseo das Palmeiras cunha campaña de limpeza

As cortacéspedes aterran no Paseo das Palmeiras para segar a herba que estaba moi alta © Mónica Patxot Os encargados de comezar a posta a punto do parque foros os operarios municipais © Mónica Patxot Os xardiñeiros trabalaron arreo para recoller os refugallos e cortala herba © Mónica Patxot

Non pasaran nin 24 horas desde que PontevedraViva denunciase o mal estado do Paseo das Palmeiras, cando a brigada de parques e xardíns do Concello de Pontevedra desembarcou no céntrico parque pontevedrés para poñer orde no caos que ata hoxe reinaba nestes xardíns.

Durante toda a mañá, os xardineiros centráronse na recollida dos restos de envoltorios, plásticos, cartóns e botellas esparexidas por toda a superficie; a recollida dos centenares de follas que se acumulaban nos carreiros, nas zonas verdes e nas fontes; e a segar o céspede cuxa altura superaba en moitas zonas os dez centímetros.

"O labor de hoxe centrábase en limpar e cortar a herba na zona", explica o concelleiro responsable da área de parques e xardíns, Iván Puentes (PSOE).

A mobilización de limpeza non quedará nunha soa xornada. Para que o paseo recupere o esplendor perdido nas últimas semanas fai falta unha intervención máis profunda. Por esta razón, os operarios municipais xa comezaron a colocar valos no aparcamento adxacente ao estanque dos patos informando de que nas próximas xornadas non se poderá aparcar na zona para facilitar a limpeza do parque e das rúas lindeiras.

Desde o Concello están tamén buscando a mellor solución para arranxar o monumento aos mariñeiros que leva meses semivalado e aos danos que afean o estanque dos patos, o pombal e os bambáns. Con todo, estas accións precisan un estudo máis minucioso polo que o seu arranxo non levará a cabo con tanta inmediatez.

O mal estado deste emblemático paseo, tal e como informou onte PontevedraViva, espertou as queixas de moitos dos peóns que camiñan a diario polos seus camiños, levan aos seus fillos ás randeeiras ou toman o fresco nos bancos. "Máis que un parque parecía unha selva", dicía unha das veciñas que afán pasear por aquí.