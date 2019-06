Pontevedra, sede da única WordCamp en Galicia

Un ano máis, a cidade de Pontevedra será a sede da única WordCamp de Galicia, un evento centrado no sistema de código libre co que se xestionan un terzo das páxinas web de todo o mundo, WordPress. Terá lugar os días 21 e 22 de setembro na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación.

Organizado por voluntarios da comunidade WordPress Pontevedra co apoio da organización internacional WordPress Foundation, a segunda edición deste WordCamp agarda xuntar a 275 asistentes chegados desde diferentes puntos de España.

As entradas para participar teñen un prezo de 25 euros, agás no caso de estudantes universitarios que terán que pagar só dez.

A segunda edición da WordCamp abrirase o sábado 21 de setembro con 28 conferencias e charlas rápidas nas que se abordarán múltiples aspectos vinculados con este xestor de contidos web.

As WordCamp, segundo un dos seus organizadores, Juan Hernando, non están dirixidas só a expertos na creación de contidos web, xa que nas diferentes actividades que integran o seu programa se falará, entre outras cousas, de márketing, contidos, posicionamento en buscadores, accesibilidade, seguridade ou comercio electrónico.

Haberá actividades para persoas sen coñecementos previos e outras dirixidas a un público experto. "Cremos que é un evento do que a comunidade universitaria vai poder sacar moitas cousas para a súa futura vida profesional”, engadiu o representante da organización.

Este evento rematará o domingo 22 coa celebración do día do contribuídor, no que os participantes aprenderán a colaborar co propio proxecto de WordPress en labores de tradución, soporte, deseño, márketing ou desenvolvemento.