Pontevedra prepárase para un novo subidón de turistas

A provincia de Pontevedra está preparada para o habitual desembarco de turistas, cada vez máis numeroso, dos meses de verán. A presidenta da Deputación, Carmela Silva, detallou esta mañá as previsións mensuais, por tipo de aloxamento e por comarcas, sobre a ocupación dos diferentes establecementos. A principal conclusión que se desprende das enquisas realizadas polo Observatorio Turístico da provincia é que a ocupación media que se espera nos hoteis da provincia é do 68 %, no mes de xullo prevén un 62 % e para agosto, un 71,5 %. "Son previsións prudentes, á baixa, os resultados serán superiores", dixo a presidenta antes de pasar a expoñer as previsións por comarcas e a contrastalos cos datos definitivos da tempada pasada.

No caso dos hoteis, Turismo Rías Baixas espera unha ocupación do 65,8 % para o mes de xullo e un 73,8 % para o de agosto na comarca de Pontevedra. Na do Salnés, as previsións marcan un 62,7 % para xullo e un 77,5 % para agosto. Para O Morrazo, os agoiros son aínda máis positivos cunha ocupación do 74,3 % para xullo e un 84,2% en agosto. Tamén en Caldas hai motivos para o optimismo, pois a ocupación situarase nun 76,1 % en xullo e nun 75,8 % en agosto.

O imparable éxito do Camiño de Santiago fai que as previsións de ocupación nos albergues sexan extraordinarias e no global da provincia superan o 70 % de ocupación para os meses máis potentes do verán. Nas comarcas de Pontevedra, O Salnés e O Morrazo está previsto que a ocupación no mes de xullo rolde o 78 % e en agosto, o 81 %, mentres que en Caldas situaranse ao redor do 90 %. No referente aos cámpings, o mes de agosto na comarca do Morrazo baterá récords, posto que estes establecementos vaticinan unha ocuapción máxima, mentres que en xullo roldará o 65 %. No Salnés, xullo encherase o 64 % das prazas e en agosto, o 77 % segundo estas sondaxes. En canto ao turismo rural, a ocupación media na provincia situarase en 61 % en xullo e 76,5 % en agosto.

Aínda que o mes de xuño aínda non está pechado, a presidenta xa coñece os datos provisionais. Lamentou Silva que as predicións meteorlóxicas castigaron á provincia con anuncios constantes de choivas, "o cal non aconteceu polo que fago un chamamento para que quen analiza a meteoroloxía teña en conta o clima específico da provincia". Aínda así, a ocupación media da provincia roldará o 56 %, na comarca de Pontevedra, o 49 %; no Morrazo, 68 %: e no Salnés, 69,6 % e en Caldas, 64,2 %.

O perfil maioritario de turista que estivo na provincia este mes é español (72,9 %) precedente normalmente de Madrid, aínda que tamén son habituais as visitas ás oficinas de turismo de sevillanos, gaditanos, burgaleses ou lucenses. O turismo estranxeiro segue crecendo e alcanza o 27 %, a maior parte deles proceden de Francia, Reino Unido, Alemaña, Italia ou Arxentina. Co obxectivo de coñecer en profundidade o comportamento e as motivacións dos visitantes, a Deputación fará un estudo sociolóxico entre os asistentes aos festivais Rías Baixas.

A chegada da tempada alta é sinónimo de baixada do paro. Silva aludiu a un informe de Adecco no que sitúa á provincia de Pontevedra como a que máis emprego creará das catro provincias galegas este verán, ademais sitúase como a novena en ranking estatal. As empresas da provincia asinarán uns 36.000 contratos segundo este informe, o que supón un crecemento do 15 % en comparación co verán anterior. "Ou único pero é que se trata de emprego coxuntural, eu agardo que sexan contrator de maior duración, con máis dereitos e de maior calidade", demandou a presidenta Carmela Silva.

DEBUXA A TÚA PROVINCIA

A presidenta da Deputación entregou esta mañá os premios aos gañadores do concurso infantil de debuxo "Debuxa a túa Provincia" no que participaron decenas de nenos e nenas con idades comprendidas entre os 3 e 14 anos de todos os recunchos da provincia. Rodeada dos concursantes e as súas familias e diante dun mural composto por boa parte das obras dos pequenos, Carmela Silva nomeou aos premiados, presentou os seus debuxos e fíxolles entrega dun diploma e dun vale para gozar coas súas familias de diversas experiencias relacionadas co turismo e o patrimonio natural e cultural da provincia.

Na categoría de menores de seis anos, a gañadora foi Martina Fernández, de cinco anos, que debuxou un colorido ponte de Rande con todo luxo de detalles. A pontevedresa Alba Fernández (10 anos) e Nicolás Bouzón (6 anos), natural de Soutomaior, foron os triunfadores no grupo de idade comprendido entre os 6 e 11 anos. A primeira debuxou unha minuciosa colaxe con diversos elementos característicos de Pontevedra e a súa provincia, mentres que o segundo plasmou unha escena de marisqueo na praia de Arcade. Andrea López (12 anos) foi a mellor entre os participantes dos 12 a 14 anos grazas a un realista debuxo dun castelo a pé de mar e rodeado de natureza. Para os máis pequenos, a experiencia consiste na asistencia a un taller de marisqueo; os medianos teñen asegurada unha saída polas rías nun barco científico; e a de máis idade poderán asistir a unha excursión pola Illa de San Simón.