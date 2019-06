Carmela Silva di que o rexedor de Vilanova debería ter "o título de alcalde da barbarie"

Despois de que o alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán (PP), se reafirmara en cualificar a Carmela Silva como a "chacha para todo" do alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), a presidenta da Deputación preferiu gardar silencio e evitou valorar as palabras do rexedor ao que xa denunciou ante a xustiza no momento no que se referiu a ela neses termos por primeira vez.

Tras comparecer perante o maxistrado como investigado por un delito de inxurias, Durán asegurou que non se arrepinte das súas verbas, aínda que matizou que o que quixo dicir é que "lle fai o traballo sucio ao alcalde vigués".

O único cualificativo que dedicou a mandataria socialista ao mandatario vilanovés é que "debería ter o título de alcalde da barbarie". Logo, Silva preferiu non seguir falando sobre o tema para " non ser cómplice de ataques machistas".