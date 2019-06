A renovada ponte do Burgo terá unha varanda deseñada para Pontevedra

Prototipo da varanda para a ponte do Burgo © Mónica Patxot Prototipo da varanda para a ponte do Burgo © Mónica Patxot

As obras de peonalización e reforma da ponte do Burgo avanzan a bo ritmo. Así o destacou este xoves o edil de Obras, Demetrio Gómez, que supervisou o estado destes traballos, cuxo remate está previsto para febreiro de 2020.

A empresa que executa estes traballos, a UTE Imesapi - EC Casas, realizou probas co prototipo da nova varanda que se instalará e que, segundo explicaron, foi deseñada especificamente para este proxecto.

Esta varanda, de 1,10 metros de altura, cumpre todos os requisitos de seguridade e dispón dun pasamans máis ancho do habitual para poder apoiarse nel e contemplar o río.

A estrutura estará iluminada e irá sobre un novo pavimento de pedra que comezará a colocarse nos próximos días. O efecto, segundo Demetrio Gómez, "é moi elegante".

O obxectivo destes traballos, segundo o edil de Obras, é adaptar "elementos do século XXI" para que a ponte tivese os engadidos que "vai necesitando co tempo".

Unha vez completado o tratamento sobre o taboleiro da ponte, os operarios empezarán a traballar nas súas cabeceiras, onde haberá unha actuación "complexa", especialmente no inicio do barrio do Burgo.

Alí, apuntou Demetrio Gómez, crearase unha nova praza pública que terá un tratamento similar ao centro histórico e que servirá para "recuperar" o esplendor deste tramo do Camiño Portugués a Santiago.