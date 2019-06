Nace en Pontevedra a escola de psoriase para pacientes

Escola de Psoriasis © Sergas

O Servizo de Dermatoloxía da área sanitaria de Pontevedra, a Fundación Biomédica Galicia Sur e a compañía farmacéutica Almirall, veñen de asinar un convenio de colaboración para poñer en marcha unha Escola de Psoriase para pacientes. Esta iniciativa busca explorar e analizar as preguntas, expectativas, necesidades, demandas e intereses de quenes sofren esta enfermidade e dos seus coidadores.

Cómpre sinalar que a psoriase é unha enfermidade crónica que, a menudo, provoca un reto na autoestima, nas relacións afectivas e as actividades sociais do paciente e xenera estrés. Trátase dunha enfermidade complexa, que afecta a moitos eidos da saúde do paciente, non só á cutánea.

Segundo sinala a doutora María Ángeles Flórez Menéndez, xefa do Servizo de Dermatoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, "esta iniciativa xorde co obxectivo de poder abordar os aspectos da Psoriase que preocupan e interesan desde a perspectiva do paciente e a petición dos propios pacientes". Para isto, habilitáronse canais de comunicación polos que os doentes enviarán á Unidade de Psoriase as súas dúbidas e intereses específicos, que se abordarán nun formato obradoiro con grupos reducidos de 12 a 15 pacientes cos seus acompañantes.

Todos aqueles pacientes que desexen inscribirse na nova Escola de Psoriase ou enviar suxerencias de temas a tratar, poderán facelo ao enderezo electrónico escuela.psoriasis.pontevedra@gmail.com, ou depositalas nun buzón físico habilitado no Servizo de Dermatoloxía do Complexo Hospitalario Universitario pontevedrés.