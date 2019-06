Cuntis destinará 3.000 euros para axudas á compra de libros e material escolar

Tres mil euros. É a contía da liña de axudas que o Concello de Cuntis outorgará a familias en situación de dificultade socioeconómica para afrontar un gasto que, moitas delas, deberán afrontar para a educación dos seus fillos: a compra de libros e de material escolar.

Esta subvención, que irá con cargo aos gastos de emerxencia social, está destinada a familias empadroadas en Cuntis e que teñan menores ao seu cargo. Os nenos deberán estar matriculados no curso escolar 2019/2020 no CPI Don Aurelio ou na escola unitaria da Gándara, neste caso, na segunda etapa de educación infantil (de 3 a 5 anos).

Consiste nunha axuda económica de pago único, destinada a afrontar os gastos derivados da adquisición de libros e material escolar (fichas, mandil, chándal, calzado de ximnasia ou material funxible) cunha contía de 100 euros por menor.

As axudas para abonar, estarán en función do gasto realizado e xustificado, polo que a contía podería ser menor en función do pasado.

Ademais, o Concello explica que estas axudas son compatibles con outras subvencións ou axudas para a mesma finalidade, procedentes de organismos públicos ou privados, sempre que o total do diñeiro recibido non supere o custo dos materiais subvencionados.

As solicitudes para acceder a esta subvención pódense presentar ata o próximo 20 de setembro. O goberno municipal advirte que non se admitirán solicitudes fóra de prazo.