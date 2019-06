PSOE e BNG cítanse este mércores para falar do futuro goberno da Deputación

Este mércores terá lugar un encontro entre o PSOE e o BNG para falar do futuro goberno da Deputación para reeditar o pacto do último mandato. Ambas as partes cren que a negociación será rápida e confían en que se alcanzará un acordo esta mesma semana.

Tanto a presidenta da Deputación, a socialista Carmela Silva, como o vicepresidente do goberno provincial, o nacionalista César Mosquera, expresaron a súa satisfacción polo funcionamento do bipartito nestes catro anos e valoraron de maneira moi positiva a xestión que conxuntamente levaron a cabo.

Carmela Silva mesmo cualificou como "inmellorable" ese pacto de goberno "tanto a nivel político como persoal" e mesmo puntuou esta relación como de "matrícula de honra".

Pola súa banda César Mosquera anhela dar continuidade ao traballo iniciado fai catro anos.