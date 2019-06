Gonzalo Durán reafírmase en chamar "chacha para todo" a Carmela Silva por facer o "traballo sucio" a Abel Caballero

Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova, á súa saída dos xulgados da Parda © Mónica Patxot Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova, á súa saída dos xulgados da Parda © Mónica Patxot

O alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, reafírmase en chamar á presidenta da Deputación Provincial, Carmela Silva, "chacha para todo" do "ancián" alcalde de Vigo, Abel Caballero e non se arrepinte de telo dito, pois o que "quixo dicir" con esas palabras é "faille o traballo sucio" ao rexedor vigués e considera que así era e segue sendo.

O rexedor arousán do PP compareceu este martes en calidade de investigado por un delito de inxurias por unhas declaracións nas que denunciaba as "cacicadas" do bipartito PSOE-BNG na Deputación Provincial e falaba de Carmela Silva neses termos. Tras a denuncia da presidenta provincial, foi denunciado e este martes citado a declarar no Xulgado de Instrución número 3 de Pontevedra.

Á saída dos xulgados da Parda, reafirmouse na súa denuncia de corrupción e asegurou que "nunca" se arrepinte "de nada" do que di. Neste caso, mantén que lle chamou "chacha para todo", aínda que quixo matizar que "iso non quere dicir que lle varrese a casa", senón que se dedica a facer "traballo sucio" para Abel Caballero.

Así, vinculou esas declaracións coa corrupción política que asegura que hai na Deputación e que pide que se investigue. Consiste, segundo explicou, en que a institución provincial "quita o diñeiro aos concellos pequenos para levalo ao concello de Vigo".

"É un traballo, para min, sucio e por iso é polo que se sustente a expresión de chacha para todo", explicou en declaracións aos medios tras permanecer dúas horas no edificio xudicial da Parda. Na súa comparecencia ante a xuíza instrutora, segundo explicou, mantivo esa expresión porque o que quería dicir é que Carmela Silva "é unha correa de trasmisión" de Abel Caballero, que "fai todo o que lle manda" o alcalde vigués.

Ademais de non arrepentirse da expresión, asegura que non a retira, pois "como vou retirar unha cousa que dixen e que ten o seu sentido no contexto que o dixen?". Ese contexto é, ademais, que Carmela Silva, ao seu xuízo, fai un traballo "que non debe facer a presidenta da Deputación", que é levar o diñeiro doutros concellos para obras en Vigo.

Durán explicou que compareceu no xulgado tras unha denuncia por inxurias da Deputación Provincial e que non descarta que centrase a súa acusación no "chacha para todo" como "unha cortina de fume" da institución para non falar de corrupción. No seu caso, asegura que non o vai a "desviar" do seu obxectivo, que é que se fagan as obras que se teñen que facer en Vilanova de Arousa -sete que foron canceladas- e que as persoas que quitaron esas obras "de forma arbitraria" paguen polo que fixeron.

O alcalde 'popular' reafirmou en todas as súas denuncias e achegou documentación para soster esa presunta corrupción, pois asegura que a súa intención é "que triunfe a xustiza" e se investigue "toda esa corrupción".

Antes da súa comparecencia insistira tamén en que esas acusacións de corrupción agora confirmáronse tras a sentenza que condena a un funcionario do Concello de Vigo a cinco anos de prisión por enchufar a unha cuñada de Carmela Silva e mostrou a súa confianza en que se empecen a tomar medidas para que acabe o "escándalo" na Deputación e o Concello de Vigo, que considera que é unha "vergoña".