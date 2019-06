Galicia, "absolutamente obsesionada" con que as Illas Atlánticas sexan Patrimonio da Humanidade

Conseguir que, de cara ao ano 2021, as Illas Atlánticas estean no "pelotón de cabeza" para converterse en Patrimonio da Humanidade, recoñecemento que outorga a Unesco. É o obxectivo que se trazou a Xunta de Galicia.

O presidente do goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, afirmou que Galicia está "absolutamente obsesionada" con lograr que as illas galegas, unha das xoias patrimoniais da comunidade, adquiran esa valoración.

"Non é o mesmo ser Patrimonio da Humanidade ou non selo", sinalou Núñez Feijóo, que espera que a Ribeira Sacra ourensá logre este recoñecemento en 2021 e, a partir de aí, poder situar ás Illas Atlánticas neste selecto grupo.

Tras destacar a "importancia" que tería para Galicia ter éxito con esta dobre candidatura, o presidente da Xunta advertiu que para lograr que Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada poidan ser elixidas haberá que "tomar decisións".

A este respecto, Feijóo sinalou que haberá que limitar o número de persoas que entran e saen destas illas, unha situación para a que pediu "comprensión" para os afectados.

Para aprobar o plan reitor de usos e xestión do parque nacional, lembrou o dirixente galego, as autoridades mantiveron reunións, entre outros, con mariscadores, mariñeiros, percebeiros ou os veciños e colonos de Ons, para buscar unha solución ás limitacións que se deberán adoptar para ser Patrimonio da Humanidade.

Sobre estes últimos, o titular da Xunta de Galicia sinalou que poderán entrar e saír da illa "cando queiran", pero para o resto de visitantes haberá "límites".

A candidatura das Illas Atlánticas, que xa figura na lista indicativa do Goberno español, está a completar os seus trámites administrativos coa redacción, por parte das tres universidades galegas, dun estudo técnico e científico.

Este estudo debe analizar co "máximo rigor" dos "compoñentes" ambientais do complexo, a biodiversidade e xeodiversidade, a súa delimitación, a valoración territorial e as normas de xestión que inciden sobre o espazo e a conservación dos bens patrimonio cultural.