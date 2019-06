Un funcionario da Subdelegación do Goberno proclama a súa inocencia ante o xurado que o xulga por suborno

Francisco Javier M.B., acusado de suborno © Mónica Patxot Fiscal Augusto Santaló © Mónica Patxot

Francisco Javier M. B., funcionario da Subdelegación do Goberno en Pontevedra desde o ano 1998, proclamou este luns a súa inocencia das acusacións que lle levaron a sentar no banco dos acusados ante un tribunal popular. A Fiscalía sostén que cometeu un delito de suborno por pedir "regalitos" a cambio de tramitar permisos de residencia, pero el sostén que "nunca" actuou desta forma.

"Non pedín nin recibín nada nunca", asegurou na súa declaración na Sección Segunda da Audiencia de Pontevedra. Negou de forma contundente o relato de feitos que realiza o fiscal, polo que pide que sexa condenado a catro anos de prisión e oito de inhabilitación especial para emprego ou cargo público como autor dun delito continuado de suborno.

O fiscal do caso, Augusto Santaló, sostén que solicitou a polo menos catro persoas que acudiron á Subdelegación para solicitar autorización de residencia en España ben un "regalito" ben diñeiro a cambio de axudarlles na tramitación dos seus expedientes. Aínda que tan só dous delas pagáronlle -50 e 150 euros, respectivamente-, cre que o delito o cometeu igualmente polo mero feito de pedilo.

O acusado explicou que o seu traballo na Subdelegación consistía en dar información ás persoas que chaman por teléfono ou van directamente ás dependencias da praza de España e en recoller a documentación presentada e introducila no sistema, pero non ten ningún poder de decisión. Ademais, aclarou que non realiza ningunha cobranza, senón que as persoas solicitantes deben pagar as taxas no banco e levar o xustificante.

Francisco Javier M. B. recoñeceu que, nalgunha ocasión, en ton desenfadado, pode dicir por teléfono a persoas que pedían información que había que facer "un regalito á administración", en referencia ao pago das taxas. Esa 'broma' facíaa porque antes non había que pagar taxas, pero sempre referente a "un regalito para a administración", nunca para el mesmo.

Tres das mulleres ás que, segundo a Fiscalía, pediu diñeiro declararon como testemuñas no xuízo. Unha delas asegurou que foi coa súa irmá para pedir a renovación de residencia, pero pasáraselle o prazo e o acusado, segundo o seu relato, díxolle que "ía necesitar a súa axuda e que lle dese un regalito". A continuación, aclaroulle que "era diñeiro".

A moza, que logo denunciou os feitos animada pola súa irmá, si lle chegou a entregar, segundo o seu testemuño, 50 euros. A pesar diso, denegáronlle a solicitude de residencia. En todo caso, ela asegura que denunciou antes de saber que llo negaron porque "non era o correcto". A súa irmá tamén declarou e confirmou que lle pediu ese " regalito" e que lle especificou que era diñeiro.

Outra muller indicou que non chegou a pagarlle nada, pero que el si lle pediu. De feito, asegura que lle chamou por teléfono e díxolle "quero algo para min" a cambio de tramitar o expediente para a súa filla. Ela foi á Subdelegación e levaba 200 euros no bolso, pero finalmente non llos deu porque lle atendeu outro funcionario. Aínda que recoñece que non lle especificou que lle pedía diñeiro, ela deduciuno.

A terceira suposta vítima que compareceu como testemuña na Audiencia indicou que o acusado lle dixo que lle tiña que dar "certa cantidade de diñeiro", sen especificarlle canto. Ela un día entregoulle na propia Sudelegación 100 euros nun sobre branco e outro día quedou con el fóra, tras contactar por mensaxe telefónica, e entregoulle outros 50.

Pola sala de vistas tamén pasaron cinco compañeiros do procesado na Subdelegación, que aseguraron que nunca viron nada estraño nas súas xestións e defenderon que nunca ninguén se queixou por comportamentos como os que lle levaron ao banco. Segundo indicaron, adoitaba estar na mesma sala con máis funcionarios e nunca notaron entregas de diñeiro.

O xuízo quedou xa listo para que o tribunal de xurado empece a deliberar este martes pola mañá. Antes do termo da primeira sesión, o fiscal mantivo que os testemuños foron "contundentes" e que quedou demostrado o delito de suborno, pois "non era nin sequera necesario que lle entregasen diñeiro", senón que con solicitalo era suficiente.

O fiscal mantén que "o que estamos a xulgar non son 50 nin 150 euros, é a ética" e que os funcionarios non poden pedir nin recibir diñeiro, mentres que o avogado defensor de Franciso Javier cre que "non hai proba nin dato obxectivo" que permita asegurar que pedise nin recibise diñeiro e pide que o xurado lle declare non culpable e sexa absolto.

Inicialmente, a Fiscalía tamén o atribuía un delito de falsidade documental, pero neste xuízo xa non o acusaba por el, ao non consideralo acreditado.