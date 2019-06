Desarticulan dúas organizacións criminais que pretendían introducir cocaína por Pontevedra

Operación antidroga © Policía Nacional Operación antidroga © Policía Nacional Operación antidroga © Policía Nacional

Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta con autoridades policiais e xudiciais de Estados Unidos, Colombia e Gran Bretaña, desarticularon dúas organizacións criminais dedicadas ao narcotráfico de cocaína a escala internacional. Os axentes detiveron a 16 persoas en Madrid (9), Barcelona (2), Málaga (2) e Reino Unido (3), e interviñeron máis dunha tonelada de cocaína que ía ser distribuída en España e Reino Unido.

As organizacións criminais, unha de orixe colombiana e outra británica, uníranse para compartir loxística, aínda que mantiñan as súas estrcuturas separadas. Ademais, os axentes detectaron sofisticados sistemas electromecánicos de ocultación da cocaína nos vehículos que utilizaban para transportala.

A investigación iniciouse o pasado mes de xullo de 2018 cando a Policía Nacional, froito do permanente intercambio de información internacional, tivo coñecemento da chegada ao noso país dun dos representantes máis destacados dun grupo de narcotraficantes colombianos. Este individuo, presuntamente, estaba a ultimar os preparativos para facer chegar unha importante cantidade de cocaína a España.

A investigación permitiu comprobar como esta persoa, de orixe colombiana, contaba cos contactos e a infraestrutura necesaria en España para facer chegar substánciaa estupefaciente ao noso país. Xunto a el, dous dos máximos responsables viaxaron ata distintas cidades da provincia de Pontevedra para negociar unha posible vía de entrada do estupefaciente.

Detectouse a presenza do líder do grupo en Pontevedra

Pouco despois, a principios do mes de agosto do pasado ano, detectouse novamente a presenza do líder do grupo en Pontevedra, esta vez acompañado doutra persoa que se estableceu como delegado doutro grupo –británico- que constituíra unha sociedade criminal co grupo do investigado para aprovisionar de cocaína o seu país.

COMPARTÍAN LOXÍSTICA

É a partir da aparición deste suxeito británico cando comezou a investigación conxunta co N.C.A e o South East Rexional Organised Crime Unit de Gran Bretaña, xa que contaban con referencias sobre a súa vinculación co crime organizado e o tráfico ilegal de estupefacientes no seu país de orixe. Ao parecer, os dous grupos uníranse para compartir loxística pero mantendo claramente separadas as súas estruturas. Deste xeito, púidose detectar como o procedente de Reino Unido contaba con varios colaboradores que protexían unha vivenda de seguridade que alugaran na localidade de Villaviciosa de Odón (Madrid).

As estratexias dos dous grupos eran moi diferentes. O líder dos colombianos unicamente viaxaba a España para coordinar a chegada e entrega da droga aos seus clientes, mentres que o británico, con todo, encárgase de preparar e coordinar toda a recepción e posterior distribución da parte correspondente ao seu grupo.

DETIDOS DE AMBAS AS ORGANIZACIÓNS

Os movementos dos investigados intensificáronse ao aproximarse a data de chegada do estupefaciente, detectando os axentes como, desde mediados do mes de abril de 2019, os integrantes do grupo colombiano chegaban á capital madrileña para aloxarse en distintos hoteis de luxo co fin de non levantar sospeita sobre os verdadeiros fins da súa viaxe. Finalmente, os investigados acordaron que a entrega da droga realizaríase nunha área comercial de Leganés (Madrid).

Unha vez que a droga estivo en poder do grupo do británico os axentes detiveron aos ocupantes dos vehículos e interviñeron os automóbiles. Ao mesmo tempo, na cidades británicas de Londres, Windsor e Dorset procedíase á detención dos membros da organización que controlaban a operación desde aquel país.

En canto á organización colombiana, a pesar de que o acordo alcanzado cos homes que almacenaban a droga estaba pechado, mantivo estritas medidas de seguridade en torno ao lugar da entrega. Unha vez comprobado que o aparcadoiro se achaba despexado e libre de control policial, o xefe da organización ordenou aos seus homes que trasladasen a cocaína ata o lugar fixado. Nese momento, os axentes detiveron a todos os membros do grupo criminal, e comprobaron que a furgoneta que conducían almacenaba unha moi importante cantidade de cocaína. Por último, os axentes invervinieron 100.000 euros e 10 quilogramos de cocaína no domicilio do chofer dun dos responsables da organización.

UN NOVO SISTEMA PARA A OCULTACIÓN DA DROGA

Os investigados deseñaran un novo sistema para a ocultación da droga, instalado nun dobre fondo do maleteiro e nos baixos do vehículo, que se activaba por un complexo sistema de imáns que impulsaba un sistema hidráulico para levantar a base do maleteiro tras a que se escondía o estupefaciente.

Nesta operación foron detidas nove persoas en Madrid, dúas en Barcelona, outras dúas en Málaga e tres en Reino Unido; e interviñéronse 1.044 quilogramos de cocaína, 3 pistolas, 100.000 euros, 6 vehículos e decenas de blackphones.