A Lotería Nacional dedica un billete a Vilagarcía

A Lotería Nacional do Estado vén de emitir un billete dedicado a Vilagarcía de Arousa. O billete, ilustrado cunha imaxe do monumento de Vista Alegre, forma parte da colección da Ruta Padre Sarmiento enmarcada na serie que Loterías y Apuestas del Estado dedica aos Camiños de Santiago baixo o título xenérico "El origen de todos los caminos". A reprodución conmemorativa do billete chegou este venres ao Concello.

O billete de Vilagarcía recolle un dos emprazamentos máis característicos da cidade, o conxunto histórico monumental de Vista Alegre, punto de paso da ruta Padre sarmiento polo municipio. O sorteo de este billete celebrarase o xoves 11 de xullo, e os décimos poranse á venta estes días nas ventanillas de todas as administracións de loterías.

A serie de lotería da Ruta do Padre Sarmiento dedicará billetes aos municipios do Salnés polos que discorre este camiño santo. Comezou co sorteo do pasado xoves, dedicado a Cambados, e continuará nas próximas semanas con A Illa, Vilanova e Vilagarcía, tendo como colofón un décimo dedicado á Ruta do Marítimo fluvial do Mar de Arousa e Ulla e outro final da Catedral de Santiago de Compostela, como remate desta ruta Xacobea que pasa polo Salnés.