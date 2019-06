Detidas tres mulleres croatas por roubar en dous pisos de Pontevedra

A Policía Nacional informou da detención de tres mulleres de 31, 27 e 21 anos que formaban parte dun grupo criminal itinerante especializado no roubo de pisos.

O arresto produciuse en Xixón e os axentes consideran que as detidas, de nacionalidade croata, son autoras de dous roubos en pisos de Pontevedra e outros catro roubos en domicilios de Xixón así como tres tentativas nesta localidade asturiana.

Segundo informou a Xefatura Superior de Policía, estas tres mulleres chegaron en coche a Asturias despois de perpetrar os roubos en Pontevedra.

Os axentes sorprendéronas in fraganti cando estaban a tentar abrir a porta dunha das vivendas cunhas tarxetas plásticas utilizando o denominado método do resbalón.

No momento da detención as mulleres, que tiñan máis ferramentas no coche, levaban postas luvas e portaban grandes bolsos de man con ferramentas, xoias, 350 euros cada unha e outro par de luvas e calcetíns que usaban nos roubos para non deixar pegadas.

O titular do Xulgado de Instrución de Garda en Xixón determinou o ingreso en prisión dunha delas, que se atopa no Centro Penal de Asturias.

A investigación segue aberta para identificar a máis integrantes do grupo criminal xa que os axentes cren que poderían desprazarse a outras zonas do norte para actuar en distintas localidades e despois regresar co botín á súa base de operacións onde dispoñerían das canles adecuadas para a distribución da mercadoría roubada.