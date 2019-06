As vacacións escolares empezan con escuma

O Centro Comercial Urbano Zona Monumental conseguiu situar na axenda escolar a súa xa tradicional "Festa fin do cole" como unha cita imprescindible para marcar o inicio das vacacións escolares.

As prazas e rúas do centro histórico acolleron este venres actividades infantís de todo tipo. As máis exitosas son os inchables e a festa da escuma.

Un rocódromo con escalada de oito metros, un taller de grafiti, unha gran pista americana inchables e talleres de pinta caras estaban repartidos polas prazas de Curros Enríquez, Méndez Núñez e Valentín García Escudero e tamén na rúa Sierra.

Á organización chegáronlle numerosas peticións para que celebre unha edición da festa da escuma para os adultos, e é que algúns non foron capaces de resistir á tentación e entraron de cheo na praza da Pedreira para divertirse entre unha morea de nenos.

Comenzan así as vacacións que se prolongarán ata o día 11 de setembro para o alumnado matriculado en 2º ciclo de infantil, en primaria e en educación especial, mentres que para os matriculados en ESO, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de réxime especial o día de inicio de curso será o 16 de setembro.