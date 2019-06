Limpan o Roteiro do Foxo do Lobo en memoria de Antón Fraguas

Un grupo de mozos de Cerdedo-Cotobade concluíron a execución do proxecto cultural consistente na limpeza, mantemento e posta en valor do Roteiro do Foxo de Lobo de Arufe, na parroquia de Loureiro.

Esta actividade forma parte das iniciativas desenvolvidas con motivo da celebración das Letras Galegas 2019 e se realizaba en memoria de Antonio Fraguas, que dedicou moitas horas ao estudo desta zona na súa parroquia natal.

Esta intervención contou cun orzamento de 15.000 euros e foi financiada como iniciativa local para a mocidade pola Dirección Xeral de Xuventude. Este domingo vai realizarse o acto oficial de clausura.

O alcalde Jorge Cubela destacou durante o encontro que mantivo cos estudantes o grao de implicación de toda a veciñanza para apoiar os actos destinados a honrar a figura do Fillo Predilecto de Cerdedo-Cotobade, Antonio Fraguas.