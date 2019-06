Moraña abre a tempada de baño

O Concello de Moraña abriu este xoves a tempada de baño do verán coa apertura das piscinas municipais, que permanecerán en funcionamento ata o 15 de setembro.

O recinto acondicionouse nas últimas semanas e atópase en perfectas condicións para a campaña estival, segundo informou o Concello a través dun comunicado.

Durante os tres próximos meses, manterá o seu horario habitual de apertura de mañá e tarde en función do día. De luns a domingo abrirá de de 16.00 a 20.00 horas e de luns a venres tamén o fará pola mañá, de 10.00 a 14.00 horas, fundamentalmente para realización de cursos de natación.

O Concello vai manter as taxas de acceso do último verán, que están fixadas en 90 céntimos para os adultos e 45 para os menores. No caso dos cursos de natación, o custo tamén permanece estable en 21,04 euros mensuais.

A inscrición para os cursos está aberta nas propias instalacións e tamén pode obterse información na Casa da Cultura. Pola mañá haberá catro quendas de cursos a partir das 10.00 horas. Serán sesións de 45 minutos.

A alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, explicou que a piscina é un dos servizos municipais para o lecer máis empregados en Moraña e o Concello está moi satisfeito coas instalacións, polo que agardan que os morañeses e visitantes doutros municipios gocen delas durante todo o verán.