Substitución á fronte das comisarías locais de Marín e Vilagarcía

As comisarías locais de Marín e Vilagarcía xa teñen oficialmente novos responsables. Esteban Pinilla Claro e José María Quintana González tomaron posesión oficialmente este mércores como responsables de ambas as dependencias, respectivamente.

A toma de posesión formalizouse nun acto celebrado na Subdelegación do Goberno en Pontevedra no que estiveron os alcaldes de Vilagarcía e Marín, Alberto Varela e María Ramallo, e no que a subdelegada, Maica Larriba, pediulles máxima implicación para as que deben ser, ao seu xuízo, as dúas prioridades de todas as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado na provincia: a atención ás vítimas de violencia machista e a seguridade cidadá.

O acto contou coa presenza do xefe rexional de Operacións da Xefatura Superior de Policía de Galicia, José Luis Balseiro, que destacou que ambos os inspectores xefe teñen un reto profesional "relevante e transcendente" no que resultará fundamental a experiencia e ampla traxectoria de ambos.

José María Quintana empezou a súa carreira profesional en Vigo en 1983, pero exerceu en Xirona, a Xefatura Superior de Cataluña e Tui, en unidades de Estranxeiría ou seguridade cidadá. Antes de chegar a Marín, Esteban Pinilla estivo destinado desde o ano 2000 en Vitoria e nas comisarías provinciais de Linares e Pontevedra. A comisaría pontevedresa estivo 16 anos.

A subdelegada do Goberno recoñeceu que para ambos se impón un duro reto e un compromiso maior porque as condicións do persoal son "mellorables". A pesar de que o Goberno central ha impulsado reforzos de prazas na Policía Nacional, ata que eses novos axentes cheguen ás comisarias e póidanse "compensar" anos de recortes espéralles unha dura época na que lles pide que traballen "o máximo posible" cos efectivos dos que dispoñen para garantir a seguridade de todos os veciños de Marín e Vilagarcía.

Profundando nas cuestións que, para a subdelegada deberían ser prioritarias, pídelles toda a súa implicación contra a violencia machista porque todas as mulleres "teñen que saber" que a Policía e a Garda Civil están "comprometidas" coa súa seguridade, e que poñan todo o seu "esforzo" en seguridade cidadá para que os veciños de Vilagarcía e Marín saiban que van redobrar " esforzos" para que as súas rúas e prazas sexan "o máis seguro posible".

José María Quintana recoñeceu que ten por diante un "reto moi importante" polo pasado inmediato da Comisaría de Vilagarcía, pois tiveron "problemas de persoa". Nun prazo dun mes e medio, haberá un incremento "notorio" do persoal que permitirá empezar a superalo.

En todo caso, o seu reto será "mellorar o día a día" e mellorar a seguridade de Vilagarcía. Con este novo reforzo, cre que o persoal será "suficiente" para "dar a tranquilidade e a seguridade que se merece Vilagarcía".

Esteban Pinilla tamén afronta un reto persoal e profesional importante no que está seguro que non estará só, senón que contará co apoio de todo o equipo de mando da Comisaría e dun persoal "comprometido co seu labor".

Do mesmo xeito que Vilagarcía, Marín viviu unha "época de penuria" no que a persoal se refire, pero agora que se incrementou o persoal e incorporaranse cinco novos funcionarios con praza e cinco en prácticas, haberá unha "importante inxección de persoal" que permitirá mellorar os servizos.

Marín é unha localidade "extremadamente segura", na que se detecta un incremento de delitos cometidos a través de Internet, como en todas as localidades españolas, pero na que, en xeral, presentan taxas de criminalidade positivas. En relación coa violencia de xénero, destaca a existencia dunha unidade de atención á muller e a familia que funciona moi ben e que, ademais, incrementarase co recente concurso de traslados.