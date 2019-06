Gandeiros da provincia alertan do impago de grandes cantidades de leite por parte de intermediarios

Os produtores de leite da provincia de Pontevedra están a ter graves problemas para cadrar as súas contas polas débedas contraídas por parte dos primeiros compradores, uns intermediarios que pechan a compra de grandes cantidades de produto para logo venderllos ás empresas encargadas de procesar o leite. Desde a UXT cifran o volume total debido nuns catro millóns de euros. Aínda que os gandeiros máis afectados concéntranse na provincia de Lugo, o problema está a estenderse tamén ao interior da provincia. O sindicato esixe á Xunta a adopción de medidas urxentes e suxiren a posibilidade de reclamar un aval ao intermediario no momento no que encarga o leite ou, que a empresa que recibe o produto fágase responsable das débedas contraídas por ese comprador. Neste sentido, alertan de que moitos destes intermediarios traballan como falsos autónomos, posto que todo o leite que adquiren véndenlla a unha única empresa.

Non é o único problema que afecta os gandeiros pontevedreses. Moitos propietarios de explotacións solicitaron axudas europeas para mellorar as súas granxas ou contratar persoal. Con todo, o pagamento destas axudas está a atrasarse. Algúns solicitantes adiantaron o diñeiro a finais do 2018 e no mes de xuño aínda non recibiron os fondos concedidos.

A tributación destas axudas para contratar a novos traballadores tamén xera controversia e moitos casos están xa nos xulgados. Desde a UXT lamentan que a Axencia Tributaria obrigue a tributar axudar como subvencións ordinarias, mentres que eles consideran que son de capital, polo que os impostos non deben pagarse de forma completa no primeiro ano.