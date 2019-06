Medio millón de euros para a mellora e ampliación do campo de fútbol de Moraña

Xunta, Concello e Secretaría Xeral para o Deporte firman o acordo para reformar o campo de Mirallos © Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

O campo de fútbol de Mirallos, en Moraña, e todo a súa contorna serán remodeladas por completo. A obra farase realidade grazas a o convenio a tres bandas asinado esta mañá pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez; o secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa; e a alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro Arcos. O acordo liberará un orzamento de 500.000 euros que abonará a Administración autonómica para executar a reforma da instalación deportiva e a mellora dos seus accesos desde a súa contorna.

Ademais de beneficiar ao Moraña CF, que xoga os seus partidos como local neste campo, as melloras da infraestrutura redundaran tamén nos veciños do concello e mesmo tamén para o resto da contorna, xa que Mirallos alberga numerosos eventos deportivos a nivel provincial.

Con esta intervención, "dotarase ao campo dun novo espazo de bancadas con capacidade para 300 espectadores, vestiarios remodelados e modernos, un bar-cafetaría con vistas ao terreo de xogo e unha sala de ximnasio", explicou a conselleira. Así mesmo, dado o carácter integral da obra, tamén está previsto actuar na contorna do campo de fútbol, habilitando un circuíto de footing en todo o perímetro, cun novo sistema de rego e uns accesos mellorados.

Este non é o primeiro proxecto no que colabora a Consellería co Concello de Moraña. Xa no ano 2016 este departamento destinou preto de 270.000 euros á reparación da cuberta do antigo mercado municipal, intervención que permitiu otorgar novos usos culturais ao inmoble. A remodelación integral do campo de fútbol enmárcanse dentro do chamado Plan Hurbe, un programa baixo o que xa se realizaron 200 intervencións en 125 concellos de toda Galicia e que engloba tamén a mellora do mercado municipal..