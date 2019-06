O comité do PSOE confirma a Carmela Silva para continuar ao fronte da Deputación

Aclamación a Carmela Silva durante o comité provincial do PSOE © PSOE

O Comité Provincial dos socialistas de Pontevedra, o máximo órgano de dirección entre congresos, mantivo un encontro este luns na Finca Batacos para analizar os traballos desenvolvidos durante os procesos electorais. O secretario xeral provincial David Regades considera que as vitorias logradas nas últimas citas coas urnas son o resultado do traballo de toda a militancia do PSOE ao longo de todo o ano.

Regades indicou que estes resultados supoñen unha maior responsabilidade para o Partido Socialista ao converterse na primeira forza nas eleccións xerais e gañar as municipais con 21 alcaldías, ademais de entrar en catro gobernos, entre eles o de Pontevedra, a través de coalicións. Iso supón, segundo os datos que manexan, gobernar sobre case un 69% da poboación, case 650.000 dos 900.000 habitantes da provincia.

Estas cifras deixaron ao PSOE a só un escano de que lograran a maioría absoluta na Deputación Provincial. O comité aprobaba por aclamación a Carmela Silva para repetir como candidata a continuar como presidenta da institución provincial. David Regades destacou o importante traballo que se desenvolveu durante os últimos catro anos ao fronte da Deputación. Loubou os cambios realizados que permitiron unha maior autonomía dos Concellos fronte ao "caciquismo e o clientelismo do Partido Popular".

Carmela Silva interviña para afirmar que se presentan catro anos de moito traballo e explicou que a proximidade, escoitar e entender son as claves para poder levar a cabo políticas de igualdade e de xustiza social.