A Xunta aproba a construción dunha senda peonil e ciclista en Marín entre Coirados e Pardavila

Vista aérea de Marín © Concello de Marín

A Xunta ten previsto levar a cabo un itinerario peonil duns dous quilómetros pola marxe esquerda desta estrada autonómica, desde a saída de Marín e conectando coas beirarrúas actuais ata Pardavila, unha vez superado a ligazón da Variante de Marín.

Este luns 17, o DOG publicaba a aprobación do proxecto de construción desta senda peonil e ciclista na estrada PO-313, entre Coirados e Pardavila, no Concello de Marín. O investimento previsto é de 720.000 euros e a obra inclúese no Plan de Senllas do Morrazo. Está previsto que a contratación se realice este verán e que se levanten as actas previas antes de finais de ano.

Segundo anuncian desde a Xunta de Galicia, nesta intervención vai construír unha pequena plataforma para salvar o cano ao comezo da estrada. Como obras complementarias inclúese unha nova rede de drenaxe e a mellora do cruzamento cun carril central e un cambio de sentido.

Tamén sae a información pública este luns o proxecto dunha senda na PO-551 ao seu paso por Bueu, entre Trasouto e Alto da Portela. O investimento para este traballo alcanza os 735.000 euros no que se inclúe o pago das expropiacións.

No marco do plan de Sendas, no Concello de Marín, a consellería de Infraestruturas está a traballar no itinerario peonil entre Vilaseca e Lapamán.